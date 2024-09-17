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SHAMAN - всё: в Минкульте вынесли неприятное решение об отмене концертов артиста

В последние дни Ставрополь стал эпицентром куль...

culture.ru

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В последние дни Ставрополь стал эпицентром культурной дискуссии: концерт популярного исполнителя Шамана был отменен после массового опроса, организованного губернатором Владимиром Владимировым. Решение отменить мероприятие привело к правовым и финансовым последствиям, включая попытки вернуть уже выплаченный артисту гонорар.

Опрос и его последствия

Губернатор Владимиров взял на вооружение силу социальных сетей, чтобы определить общественное мнение о предстоящих праздничных мероприятиях в регионе. Результаты опроса оказались однозначными: большинство — 81% респондентов — выразили негативное отношение к проведению праздников в текущих условиях. В ответ на эти данные губернатор объявил об отмене всех запланированных культурных событий, в том числе и концерта Шамана.

Финансовые трудности

По информации источника «База», региональное министерство культуры уже выплатило гонорары участникам мероприятий, включая Шамана, до момента их отмены. Это обусловило сложности с возвратом средств, учитывая, что в контракте артиста прописано условие о невозрате предоплаты в случае отмены концерта по инициативе организаторов.

Правовые аспекты и общественное мнение

Ситуация с отменой концерта в Ставрополе не единична — подобные инциденты с Шаманом уже происходили в других регионах. Например, в Оренбургской области также возникли споры после того, как было выделено значительное финансирование на его выступление, несмотря на социальные нужды региона.

Эти случаи поднимают вопросы о целесообразности и моральных аспектах расходования бюджетных средств, а также о влиянии общественного мнения на управленческие решения. Отмена концерта Шамана в Ставрополе демонстрирует, как цифровые инструменты могут служить механизмом прямой демократии, позволяя жителям влиять на важные решения.

История с отменой концерта Шамана в Ставрополе ставит перед властями ряд вызовов — от юридических сложностей до этических вопросов распределения бюджетных средств. Этот случай также иллюстрирует растущее значение социальных сетей как платформ для гражданского участия и контроля за действиями власти.

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