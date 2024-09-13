SHAMAN - всё: в Минкульте вынесли неприятное решение об отмене концертов

Концерт известного исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом Shaman, был отменен в Ставрополе после проведения опроса среди жителей региона. Теперь власти пытаются решить вопрос с возвратом выплаченного гонорара, что стало одной из главных тем обсуждения в культурной среде края.

Инициатором опроса стал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он предложил жителям региона высказаться о том, как они хотят видеть празднование Дня края и Дней городов. Результаты оказались неожиданными: 81% опрошенных заявили, что в текущей ситуации они не хотят никаких праздничных мероприятий. Учитывая мнение большинства, губернатор принял решение отменить культурно-массовые события.

По данным источника «База», сразу после оглашения результатов опроса Министерству культуры Ставропольского края было поручено отменить практически все запланированные мероприятия, включая выступления популярных артистов. Одним из них был Shaman, который уже получил предоплату за свой концерт.

Однако возникла сложность: в контракте Ярослава Дронова был прописан пункт, согласно которому артист не обязан возвращать предоплату, если отмена мероприятия происходит по инициативе заказчика. Это создает дополнительные финансовые трудности для бюджета региона.

Инцидент в Ставрополе — не первый случай, когда отмена концерта Шамана вызывает резонанс. Ранее депутат Государственной Думы Нина Останина выразила недовольство по поводу его выступления в Оренбургской области, на которое из городского бюджета было выделено 16 миллионов рублей. Она раскритиковала это решение, подчеркнув, что многие пострадавшие от паводков в регионе до сих пор не получили компенсации. В ответ власти Оренбургской области заявили, что средства артисту уже выплачены, и возврат денег невозможен в силу условий контракта.

Отмена концерта в Ставрополе вызвала противоречивую реакцию. Одни считают, что губернатор поступил правильно, прислушавшись к мнению жителей. Другие же выражают недовольство, отмечая, что такие решения могут привести к финансовым потерям и юридическим проблемам для региона.

Эксперты в области права предупреждают, что расторжение контрактов с артистами, особенно в случае, если те уже получили предоплату, может привести к затяжным судебным разбирательствам. Адвокат Ирина Соколова комментирует: «Если в контракте четко прописано, что предоплата не возвращается при отмене по желанию заказчика, то вернуть деньги будет крайне сложно».

На данный момент власти Ставрополя продолжают вести переговоры с артистами по поводу расторжения контрактов и возврата гонораров. Официальных комментариев от представителей Ярослава Дронова пока не поступало, но ситуация остается на повестке дня.

Многие эксперты считают, что подобные инциденты могут заставить другие регионы более тщательно планировать культурные мероприятия и учитывать возможные финансовые риски при заключении контрактов с артистами.

