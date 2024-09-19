Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

SHAMAN - всё: в Минкульте Российской Федерации вынесли неприятное решение об отмене концертов

В разных городах России происходят отмены конце...

dzen.ru

Подписаться в Telegram

В Ставропольском крае было принято решение об отмене концерта известного певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman, на фоне уникального опроса, проведенного губернатором через социальные сети.

В результате опроса, где большинство респондентов выразились против проведения праздничных мероприятий, было принято решение свернуть все планируемые культурные события.

Опрос как инструмент принятия решений:

Опрос, организованный губернатором, предложил жителям высказаться о форматах празднования городских дней и дней края. Результаты явно указали на общественное нежелание видеть массовые праздники в ближайшее время, что стало основанием для отмены всех запланированных культурных событий, включая выступление Shaman.

Сложности с гонораром:

После отмены концерта власти края столкнулись с необходимостью решить вопрос по возврату гонорара, часть которого уже была выплачена артисту. По условиям контракта Ярослава Дронова, исполнитель имеет право сохранить полученные средства даже в случае отмены мероприятия по инициативе организатора. Это положение затрудняет переговоры, которые в настоящее время ведёт администрация с певцом и его представителями.

Предыдущие инциденты и критика:

Это не первый случай, когда выступление Shaman вызывает споры и дискуссии. Ранее его концерт в Оренбургской области также подвергся критике за большие затраты из городского бюджета, что вызвало возмущение, особенно в контексте недостаточной помощи пострадавшим от паводков. Сложность возврата гонорара после отмены мероприятия и в этом случае подверглась критике.

Новые тенденции в планировании праздников:

Отмена концерта Shaman в Ставрополе подчеркивает нарастающую тенденцию, где мнения граждан через интернет-опросы напрямую влияют на решения властей о проведении публичных мероприятий. Это может предоставить новую парадигму в планировании праздников и культурных событий, где публичное мнение имеет решающее значение.

Важные вопросы о финансовых обязательствах:

В текущем контексте администрация Ставропольского края продолжает переговоры о возможном возврате гонорара, но исход остается неопределенным. Эта ситуация высвечивает важные вопросы об ответственности и финансовых обязательствах организаторов и участников культурных мероприятий.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани женщина упала под поезд на станции метро "Проспект Победы"

Важное в РТ

день назад

Казань стала седьмой в топе городов с самыми активными самокатчиками

обработка от тараканов средняя стоимость квартиры

Лонгриды

17 часов назад

Аномальная жара накрыла ПФО: какую погоду ждать казанцам в октябре

Интересное в Казани

2 дня назад

Какие страхи давно в прошлом, но их не могут забыть пациенты стоматолога — разбираем под микроскопом

замена кровли металлочерепицу работы в Москве

Новости Татарстана

день назад

Бывший минобр Татарстана подозревается в получении еще одной взятки

Новости Казани

3 часа назад

В Казани 18 сентября оцепили ТЦ «Кольцо»

Новости Казани

день назад

Леонов: Шоу Алины Загитовой не покажут на саммите БРИКС в Казани в октябре

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане произошли 2 смертельные аварии за вечер 17 сентября

Новости Казани

день назад

Из казанского института в ночь на 9 сентября украли деньги сотрудников и гранты
Новости Татарстана
день назад

Специалисты объяснили отказ Сабурской от мандата депутата Госсовета Татарстана

Специалисты сообщили, что в текущем году были н...

Новости Казани

5 минут назад

В аэропорту Казани с 21 по 25 октября могут быть изменения в расписании

Интересное в Казани

день назад

6 шеф-поваров на 1 кухне и массажный кабинет для сотрудников: как устроен ресторанный бизнес в Казани

Новости Казани

55 минут назад

В Казани 22 сентября на 3 часа перекроют несколько улиц

Новости Казани

час назад

Бутина: на саммите БРИКС в Казани будут приняты судьбоносные решения
Задержали парня, который избил жену и с травмат...
Новости Татарстана
день назад

Задержали парня, который избил жену и с травматом вырвал ее у скорой в Казани

Новости Татарстана

час назад

Уже с 5 по 10 октября в домах Татарстана начнется сезон отопления

Новости Казани

4 часа назад

В Казани 22 сентября в парке Горького проведут эковыходной

Новости Казани

4 часа назад

В метро Казани возобновили движение поездов после гибели женщины
Ремонт без переплат в Казани: показываем большу...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт без переплат в Казани: показываем большую подборку скидок до 50% на мебель и отделочные работы
В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, ...
Новости Казани
2 дня назад

В Казани кран-манипулятор задел окно автобуса, есть потерпевшие