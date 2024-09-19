SHAMAN - всё: в Минкульте Российской Федерации вынесли неприятное решение об отмене концертов

В Ставропольском крае было принято решение об отмене концерта известного певца Ярослава Дронова, более известного как Shaman, на фоне уникального опроса, проведенного губернатором через социальные сети.

В результате опроса, где большинство респондентов выразились против проведения праздничных мероприятий, было принято решение свернуть все планируемые культурные события.

Опрос как инструмент принятия решений:

Опрос, организованный губернатором, предложил жителям высказаться о форматах празднования городских дней и дней края. Результаты явно указали на общественное нежелание видеть массовые праздники в ближайшее время, что стало основанием для отмены всех запланированных культурных событий, включая выступление Shaman.

Сложности с гонораром:

После отмены концерта власти края столкнулись с необходимостью решить вопрос по возврату гонорара, часть которого уже была выплачена артисту. По условиям контракта Ярослава Дронова, исполнитель имеет право сохранить полученные средства даже в случае отмены мероприятия по инициативе организатора. Это положение затрудняет переговоры, которые в настоящее время ведёт администрация с певцом и его представителями.

Предыдущие инциденты и критика:

Это не первый случай, когда выступление Shaman вызывает споры и дискуссии. Ранее его концерт в Оренбургской области также подвергся критике за большие затраты из городского бюджета, что вызвало возмущение, особенно в контексте недостаточной помощи пострадавшим от паводков. Сложность возврата гонорара после отмены мероприятия и в этом случае подверглась критике.

Новые тенденции в планировании праздников:

Отмена концерта Shaman в Ставрополе подчеркивает нарастающую тенденцию, где мнения граждан через интернет-опросы напрямую влияют на решения властей о проведении публичных мероприятий. Это может предоставить новую парадигму в планировании праздников и культурных событий, где публичное мнение имеет решающее значение.

Важные вопросы о финансовых обязательствах:

В текущем контексте администрация Ставропольского края продолжает переговоры о возможном возврате гонорара, но исход остается неопределенным. Эта ситуация высвечивает важные вопросы об ответственности и финансовых обязательствах организаторов и участников культурных мероприятий.

