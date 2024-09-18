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SHAMAN - всё: в Минкульте РФ вынесли неприятное решение об отмене концертов певца

В недавнем повороте событий, власти Ставрополья...

dzen.ru

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В недавнем повороте событий, власти Ставрополья отменили запланированный концерт популярного исполнителя Ярослава Дронова, известного как Шаман, вследствие опроса, проведенного губернатором Владимиром Владимировым.

Решение было принято после того, как значительное большинство жителей выразили отказ от участия в массовых праздничных мероприятиях.

Голосование в соцсетях как инструмент принятия решений

Губернатор Владимиров организовал опрос в социальных сетях, предлагая жителям высказаться о проведении грядущих культурных мероприятий, включая День края и городские дни. Результаты опроса были однозначными: 81% участников не поддержали идею массовых праздников в текущей обстановке, что подтолкнуло главу региона к решению о полной отмене запланированных событий.

Попытки возврата финансов

Согласно сообщениям, многие артисты, включая Шамана, уже получили гонорары за свои выступления. При этом договор Ярослава Дронова содержит условие, которое освобождает его от возврата средств в случае отмены концерта по инициативе организатора. Текущая ситуация ставит краевую администрацию в сложное положение по вопросам финансовых взаиморасчетов.

Прецеденты и последствия для культурной политики

Этот случай не первый в практике Шамана вызвать общественный резонанс и критику со стороны официальных лиц. Напомним, ранее в Оренбургской области были высказаны претензии по поводу выделения значительных сумм из городского бюджета на его выступление, что вызвало недовольство среди граждан, особенно в контексте нехватки средств для пострадавших от природных бедствий.

Реакция общественности и дальнейшие шаги

Отмена концерта вызвала широкий общественный отклик. Мнения граждан разделились: некоторые поддержали решение губернатора как способ учесть общественное мнение, другие обеспокоены возможными финансовыми потерями и нарушениями контрактных обязательств.

Администрация Ставрополья в настоящее время ведет переговоры по вопросу расторжения контрактов и возможного возврата средств. Этот инцидент может иметь долгосрочные последствия для организации культурных мероприятий в регионе и, возможно, послужит предметом для пересмотра условий договоров с исполнителями.

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