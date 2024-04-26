СФР озвучил сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками
Когда будут поступать деньги.
В социальном фонде были опубликованы сведения о временных рамках выплат пенсий, единовременных пособий и других выплат на детей. По информации из фонда, в 2024 году деньги будут поступать в установленные сроки, а досрочные выплаты поддержки в связи с майскими праздниками не планируются.
"Выплата пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца. Это касается как начислений на банковские карты, так и отправки через почту," - пояснили в Социальном фонде.
В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, а суббота, 4 мая, в большинстве отделений почтовой связи также будет рабочей.
"Единовременные пособия на детей будут предоставлены в установленный срок - 3 числа текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в расписании выплат не планируется," - сообщили специалисты.
Если родители получают пособия через почту, доставка будет осуществляться с 1 по 25 число в соответствии с графиком работы конкретного почтового отделения.
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