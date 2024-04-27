СФР озвучил изменения графика выплат пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

В Социальном фонде были объявлены сроки получения пенсий, единовременных пособий и других выплат по детям. По информации фонда, в 2024 году деньги будут поступать в обычные сроки, а досрочные выплаты по мерам поддержки в связи с майскими праздниками не планируются.

"Выплата пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца. Это относится как к начислениям на банковские карты, так и к выплатам через почту", - пояснили в Социальном фонде.

В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, а в большинстве отделений почтовой связи суббота, 4 мая, также будет рабочей.

"Единовременные пособия на детей будут предоставляться в единый день - третье число текущего месяца за предыдущий. Никаких изменений в графике выплат не предвидится", - уточнили специалисты.

Если родители получают пособия через "Почту России", то доставка будет осуществляться с первого по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.