СФР назвал сроки получения пенсий и пособий в связи с майскими праздниками

Сообщение о времени получения пенсий, единовременного пособия и других денежных выплат на детей было оглашено в Социальном фонде. По информации фонда, в 2024 году все выплаты будут производиться в установленные сроки, и досрочные выплаты в связи с майскими праздниками не планируются.

Согласно данным Соцфонда, доставка пенсий в России начинается не ранее третьего числа месяца, как для начислений на банковские карты, так и для выплат через почту.

В этом году 2 и 3 мая будут рабочими днями, и большинство почтовых отделений также будут работать в субботу, 4 мая.

"Единовременные пособия на детей выплачиваются ежемесячно - 3 числа за предыдущий месяц. Планов изменить график выплат не предусмотрено", - сообщили специалисты.

Если родители получают пособия через "Почту России", доставка происходит с 1 по 25 число в зависимости от графика работы конкретного почтового отделения.