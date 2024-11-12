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Шестидневная рабочая неделя вводится из-за обстановки в стране: кому придется работать больше

В преддверии новогодних праздников 2024 года, р...

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В преддверии новогодних праздников 2024 года, россияне столкнутся с изменениями в стандартном рабочем графике, которые значительно повлияют на последнюю рабочую неделю декабря.

По информации эксперта по трудовому праву компании HeadHunter, Ольги Владимировой, граждане Российской Федерации будут работать шесть дней подряд с 23 по 29 декабря из-за переноса выходного дня с субботы, 28 декабря, на понедельник, 30 декабря.

Особенности рабочей недели в декабре 2024 года

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о переносе выходных дней, рабочий день, который традиционно приходился на субботу, будет перенесен, что приведет к необычной рабочей нагрузке в конце года. Суббота, 28 декабря, останется полноценным рабочим днем, несмотря на то что это предпоследний день перед длительными каникулами, что может вызвать дополнительное напряжение среди работающего населения.

Подготовка к новогодним каникулам

Этот перенос выходного дня обеспечит россиянам возможность насладиться 11 днями непрерывного отдыха с 29 декабря по 8 января, включая официальный выходной 31 декабря, который был перенесен с 7 января. Такая организация календаря позволит людям полностью отключиться от рабочих обязанностей и погрузиться в праздничное настроение.

Советы для эффективной работы в конце года

Для того чтобы минимизировать стресс во время шестидневной рабочей недели и максимально эффективно использовать рабочее время, специалисты рекомендуют заранее планировать рабочие задачи и распределять нагрузку таким образом, чтобы на последний рабочий день года не оставалось срочных дел. Также важно предусмотреть возможность для отдыха и восстановления перед длительными каникулами, чтобы войти в новый год с новыми силами и энергией.

Подводя итог, изменения в рабочем графике в конце 2024 года потребуют дополнительного внимания к управлению временем и ресурсами, но взамен предложат россиянам возможность провести новогодние праздники без перерывов на работу, что является значительным бонусом в обмен на одну дополнительную рабочую субботу.

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