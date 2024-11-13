Шестидневная рабочая неделя в РФ вводится из-за обстановки в стране: кому придется работать больше

Накануне новогодних праздников жителям России предстоит отступить от привычного распорядка: последняя неделя декабря станет шестидневной рабочей.

Это изменение обусловлено переносом выходного дня с 28 на 30 декабря. В соответствии с утверждениями специалиста по трудовому праву из HeadHunter Ольги Владимировой, рабочий день 28 декабря сохранит стандартную продолжительность, несмотря на приближение к концу года.

Изменения в графике работы

По официальному постановлению правительства РФ, предусмотренному для 2024 года, перенос выходных дней делает возможным для граждан наслаждаться продленными праздниками с 29 декабря по 8 января. Дополнительно, день 31 декабря теперь тоже выходной, перенесенный с 7 января, увеличивая общее количество праздничных дней.

Подготовка к праздникам на работе

В свете шестидневной рабочей недели с 23 по 29 декабря работникам потребуется тщательно планировать свои задачи, чтобы успевать завершить важные дела до конца года. Эксперт Владимирова подчеркнула, что в субботу, 28 декабря, рабочий день пройдет в обычном режиме, что оставит мало возможностей для раннего ухода с работы.

Преимущества переноса выходных

Такая регулировка календаря позволяет россиянам получить целых 11 дней для отдыха и восстановления сил. Длительные каникулы предоставят возможность жителям страны заниматься семейными делами, путешествиями и полноценным отдыхом, не озабочиваясь рабочими обязанностями.

Хотя шестидневная рабочая неделя и станет испытанием для многих, она компенсируется продолжительным отпуском, который следует за ней. Это планирование помогает сбалансировать необходимость закрытия рабочих вопросов с возможностью насладиться праздниками без спешки и рабочего стресса.

