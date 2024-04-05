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Сердце будет работать стабильно как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — проживете до 100 лет

Сердце будет работать стабильно как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — проживете до 100 лет

pansionat.life

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Исследование, которое было представлено на Европейском конгрессе по ожирению и упоминается в материале «Газета.ru», показывает, что для людей, которые доживают до старости, не обязательно придерживаться строгих диет и сохранять идеальный вес.

Ученые утверждают, что сердечно-сосудистая система более здорова у людей с небольшим избытком веса.

После анализа здоровья 23 тысяч пожилых пациентов было установлено, что оптимальный индекс массы тела для пожилых людей колеблется от 24 кг/м² до 27 кг/м², даже у тех, кто страдает от диабета второго типа. Ученые приходят к выводу, что в пожилом возрасте рекомендуется сохранять умеренное количество лишнего веса, нежели стремиться к резкому снижению веса.

Выявлено, что увеличение окружности талии является негативным фактором, влияющим на продолжительность жизни пожилых людей.

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