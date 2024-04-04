Сердце будет работать как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — проживете до 100 лет

Исследование, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению и о котором сообщает «Газета.ru», показывает, что для долгожителей необязательно соблюдать постоянные диеты и поддерживать идеальный вес тела.

Ученые утверждают, что более здоровой сердечно-сосудистой системой обладают люди с небольшим избытком массы тела.

Анализ показателей здоровья 23 тысяч пожилых пациентов показал, что оптимальный индекс массы тела для пенсионеров составляет от 24 кг/м² до 27 кг/м², включая тех, кто страдает диабетом второго типа. Ученые считают, что в пожилом возрасте целесообразно сохранять умеренное пухлое телосложение, а не стремиться к резкому похудению.

Отмечается, что фактором, негативно влияющим на продолжительность жизни пожилых людей, является значительное увеличение окружности талии.