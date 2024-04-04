Новости России
· Артем Акчурин

Сердце будет работать как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — проживете до 100 лет

Сердце будет работать как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — проживете до 100 лет

sfr.gov.ru

Подписаться в Telegram

Исследование, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению и о котором сообщает «Газета.ru», показывает, что для долгожителей необязательно соблюдать постоянные диеты и поддерживать идеальный вес тела.

Ученые утверждают, что более здоровой сердечно-сосудистой системой обладают люди с небольшим избытком массы тела.

Анализ показателей здоровья 23 тысяч пожилых пациентов показал, что оптимальный индекс массы тела для пенсионеров составляет от 24 кг/м² до 27 кг/м², включая тех, кто страдает диабетом второго типа. Ученые считают, что в пожилом возрасте целесообразно сохранять умеренное пухлое телосложение, а не стремиться к резкому похудению.

Отмечается, что фактором, негативно влияющим на продолжительность жизни пожилых людей, является значительное увеличение окружности талии.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

14 часов назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

фирмы по уничтожения грибка в квартире.

Новости Татарстана

день назад

Думали, что сильный ветер: как студенты «Алабуги» в Татарстане спасались от атаки беспилотников

Интересное в Казани

3 дня назад

От строительства дома «для себя» до создания строительной компании «Дом»: история успеха

ремонт электрооборудования в новосибирске в Новосибирске

Новости Татарстана

9 часов назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

день назад

Пытались вырвать микрофон: в Елабуге неизвестные пытались сорвать эфир ТНВ

Новости Татарстана

14 часов назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

день назад

ГУР Украины заявило о своей причастности к атаке на Татарстан

Новости Татарстана

11 часов назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани
Новости Татарстана
10 часов назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

7 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Гид по скидкам Казани

13 часов назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

7 часов назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

8 часов назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах
В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде
Новости Татарстана
9 часов назад

В Набережных Челнах затопило ЖК «Притяжение» – 7 автомобилей в воде

Новости Татарстана

8 часов назад

На месте IKEA в Казани могут построить термальный комплекс

Новости Татарстана

9 часов назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Новости Татарстана

11 часов назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани
Новости Татарстана
9 часов назад

Театр «У Моста» из Перми в Казани представит комедию «Мачеха Саманишвили»