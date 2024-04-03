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· Артем Акчурин

Сердце будет работать как часы: ученые выяснили идеальный вес для пожилых людей — поможет дожить до 100 лет

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Ученые утверждают, что для продления жизни до глубокой старости необязательно постоянно придерживаться диет и стараться поддерживать вес тела в определенной норме.

Исследование, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению и упомянутые в «Газета.ru», указывает на то, что более здоровой сердечно-сосудистой системой обладают люди с небольшим избытком веса.

По проведенному анализу здоровья 23 тысяч пожилых пациентов выяснилось, что оптимальный индекс массы тела для людей пожилого возраста находится в диапазоне от 24 кг/м² до 27 кг/м². Эти значения также подходят для людей с диагностированным диабетом второго типа. Исследователи пришли к выводу, что в пожилом возрасте важнее поддерживать умеренную полноту, чем стремиться к похудению любой ценой.

Ученые также выделили фактор, неблагоприятно влияющий на продолжительность жизни пожилых людей — значительное увеличение окружности талии.

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