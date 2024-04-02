Сердце будет работать как часы: ученые назвали идеальный вес для пожилых людей — поможет дожить до 100 лет

Для продления жизни и достижения глубокой старости, ученые считают, что необязательно постоянно придерживаться диету и поддерживать нормальный вес тела. Наоборот, по их мнению, люди с небольшим избытком веса обладают более здоровой сердечно-сосудистой системой.

Эту информацию опубликовало издание «Газета.ru», ссылаясь на исследование, результаты которого были представлены на Европейском конгрессе по ожирению. После анализа здоровья 23 000 пожилых пациентов ученые пришли к выводу.

Исследование показало, что оптимальный индекс массы тела для пожилых людей находится в диапазоне от 24 кг/м² до 27 кг/м². Эти показатели также подходят для тех, кто страдает диабетом второго типа. Поэтому исследователи рекомендуют в преклонном возрасте сохранять умеренное количество лишнего веса, а не стремиться потерять его любой ценой.

Ученые также выделили фактор, неблагоприятно влияющий на продолжительность жизни пожилых людей - это значительное увеличение окружности талии.