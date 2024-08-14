Секреты заядлого пассажира РЖД: почему боковушка у туалета в вагоне лучше купе — особенно летом

Путешествие на поезде – это уже маленькая жизнь, и от выбора места зависит, будет ли эта жизнь наполнена комфортом или превратится в испытание. Многие по привычке стремятся в купе, считая его эталоном уютности. Однако бывалые знатоки железнодорожных маршрутов знают: иногда скромная боковушка в плацкарте, да ещё и у туалета, может оказаться более выгодным вариантом.

Секрет в том, что парк вагонов плацкарт обновляется намного чаще, чем купейный. А это значит, что, выбрав плацкарт, вы с гораздо большей вероятностью попадёте в современный вагон с кондиционером, биотуалетом, розетками у каждого места и другими благами цивилизации. Особенно актуально это летом, когда на рейсы выпускают дополнительные составы, собранные, кажется, из того, что удалось найти в глубинах депо.

А теперь о преимуществах боковушек у туалета:

Прохлада и свежий воздух. Благодаря отсутствию отсековых дверей здесь не бывает душно, даже если на улице жара. Воздух циркулирует свободно, создавая более комфортный микроклимат.

Больше места для багажа. В купе часто приходится проявлять чудеса смекалки, чтобы разместить все свои вещи. На боковушке же достаточно пространства, чтобы удобно разложить багаж и не беспокоиться, что он кому-то помешает.

Так что в следующий раз, планируя путешествие на поезде, не торопитесь отмахиваться от варианта с боковушкой. Возможно, именно она подарит вам максимум комфорта в дороге.