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Секреты супер опытного пассажира РЖД: почему боковушка у туалета в вагоне лучше купе — особенно летом

Казалось бы, что может быть привлекательного в ...

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Казалось бы, что может быть привлекательного в боковушке плацкартного вагона, да ещё и рядом с туалетом? Однако опытные путешественники знают свои секреты, и выбор такого места может оказаться вовсе не странностью, а продуманным решением.

Вот несколько аргументов в пользу "боковушки у туалета":

1. Шанс попасть в новый вагон: парк плацкартных вагонов обновляется активнее, чем купейных. Особенно это актуально летом, когда на маршруты выходят дополнительные составы. В новых плацкартах есть кондиционеры, биотуалеты, розетки у каждого места – комфорт практически на уровне купе.

2. Пространство для багажа: в плацкарте, в отличие от купе, предостаточно места для чемоданов и сумок.

3. Комфортный микроклимат: отсутствие перегородок способствует более равномерной циркуляции воздуха. В жару "боковушка" может оказаться даже прохладнее душных купе.

4. Выгода для семей: РЖД регулярно проводит акции и предоставляет скидки для детей, что делает путешествие в плацкарте более доступным для семей с детьми.

Конечно, у каждого свой взгляд на комфорт в путешествии. Но не стоит сбрасывать со счетов "боковушку у туалета" – возможно, это именно то место, где вы сможете расслабиться и насладиться своим железнодорожным приключением.

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