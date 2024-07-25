Секретный маринад «3−6−9»: огурцы остаются хрустящими, а помидоры просто тают во рту — проверенный годами рецепт

Познакомьтесь с маринадом «3−6−9», который обещает стать вашим новым любимцем в кулинарии! Этот простой и в то же время удивительный рецепт гарантирует, что огурцы будут оставаться невероятно хрустящими, а помидоры — нежными и сочными.

Название маринада «3−6−9» происходит от уникального соотношения ключевых ингредиентов: 3 части уксуса, 6 частей сахара и 9 частей воды. Это сочетание обеспечивает идеальный баланс кислотности и сладости, что делает овощи особенно ароматными и сохраняет их текстуру.

Ингредиенты:

Вода — 1 литр

Столовый уксус 9% — 200 мл

Сахар — 400 г

Соль — 2 столовые ложки

Приправы по вкусу: лавровый лист, горошины черного перца, укропные зонтики

Огурцы и помидоры свежие

Пошаговое приготовление:

Смешайте в большой кастрюле воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, растворяя сахар и соль. В кипящий маринад добавьте лавровый лист, перец и укроп для аромата. Огурцы тщательно вымойте и при желании нарежьте; помидоры можно нарезать дольками или использовать целыми. Разложите овощи по стерилизованным банкам. Залейте овощи горячим маринадом и плотно закройте крышки. Дайте банкам настояться в прохладном месте на протяжении 48 часов перед употреблением.

Маринад «3−6−9» — это не только способ улучшить вкусовые качества овощей, но и отличная возможность обогатить ваш рацион полезными и аппетитными блюдами. Испробуйте этот рецепт, чтобы добавить изюминку в ваше меню и порадовать домочадцев необычной закуской.