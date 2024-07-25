Секретный маринад «3−6−9»: огурцы остаются хрустящими, а помидоры просто тают во рту — проверенный годами рецепт
lobsterhouse.ru
Познакомьтесь с маринадом «3−6−9», который обещает стать вашим новым любимцем в кулинарии! Этот простой и в то же время удивительный рецепт гарантирует, что огурцы будут оставаться невероятно хрустящими, а помидоры — нежными и сочными.
Название маринада «3−6−9» происходит от уникального соотношения ключевых ингредиентов: 3 части уксуса, 6 частей сахара и 9 частей воды. Это сочетание обеспечивает идеальный баланс кислотности и сладости, что делает овощи особенно ароматными и сохраняет их текстуру.
Ингредиенты:
- Вода — 1 литр
- Столовый уксус 9% — 200 мл
- Сахар — 400 г
- Соль — 2 столовые ложки
- Приправы по вкусу: лавровый лист, горошины черного перца, укропные зонтики
- Огурцы и помидоры свежие
Пошаговое приготовление:
- Смешайте в большой кастрюле воду, уксус, сахар и соль. Доведите до кипения, растворяя сахар и соль.
- В кипящий маринад добавьте лавровый лист, перец и укроп для аромата.
- Огурцы тщательно вымойте и при желании нарежьте; помидоры можно нарезать дольками или использовать целыми.
- Разложите овощи по стерилизованным банкам.
- Залейте овощи горячим маринадом и плотно закройте крышки.
- Дайте банкам настояться в прохладном месте на протяжении 48 часов перед употреблением.
Маринад «3−6−9» — это не только способ улучшить вкусовые качества овощей, но и отличная возможность обогатить ваш рацион полезными и аппетитными блюдами. Испробуйте этот рецепт, чтобы добавить изюминку в ваше меню и порадовать домочадцев необычной закуской.
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