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Секретный бабушкин рецепт, готовьте котлеты только так: всего 1 ингредиент навсегда изменит блюдо

Секретный бабушкин рецепт, готовьте котлеты только так: всего 1 ингредиент навсегда изменит блюдо

Повар.ру

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Секрет приготовления сочных котлет, который гарантирует, что они не пересушатся, заключается в определенном количестве хлеба в составе фарша.

Согласно информации от ngnovoros.ru, рекомендуется добавлять на четверть объема мяса хлеба в фарш. Это означает, что на каждый килограмм фарша следует добавить 250 граммов любого вида хлеба или батона. При замачивании хлеба в воде или молоке необходимо обратить внимание, что объем жидкости должен быть на треть больше, чем объем хлеба.

Процесс приготовления включает тщательное смешивание всех компонентов фарша: мяса, мелко нарезанного лука и чеснока, перца и размоченного хлеба. После этого фарш рекомендуется охладить в холодильнике в течение 30 минут для настойки.

Затем следует формировать котлеты, обваливать их в панировочных сухарях, выкладывать на противень и запекать в духовке при температуре 180 градусов Цельсия в течение 35-40 минут.

Приготовление котлет в духовке не только помогает сохранить сочность блюда, но и экономит масло, а также избавляет от необходимости постоянно находиться у плиты, обеспечивая более удобный процесс готовки.

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