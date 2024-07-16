Секрет умопомрачительных домашних кабачков раскрыт: теперь готовлю только так

Совершенство в кулинарии часто заключается в простоте и умении подбирать идеальные сочетания продуктов. Сегодня делимся с вами рецептом домашних кабачков, который не только удивит своим изысканным вкусом, но и может стать настоящей альтернативой мясным блюдам на вашем столе.

Ингредиенты:

Кабачки — 2 шт.

Соль, черный перец — по вкусу.

Яйца — 3 шт.

Соль — 1/2 ч.л.

Кукурузный крахмал — 1 ст.л.

Паприка — 0.5 ч.л.

Базилик — 0.5 ч.л.

Сметана 30% — 2 ст.л.

Мука — 1 стакан.

Сыр — 250 гр.

Помидоры — 2 шт.

Чеснок — 1 зубчик.

Приготовление:

Начнем с подготовки кабачков. Их нужно хорошо вымыть, нарезать тонкими пластинами или натереть на крупной терке. После этого слегка посолить, чтобы кабачки пустили сок. В глубокой миске взбейте яйца, добавьте сметану, кукурузный крахмал, муку, а также специи — паприку и базилик. Все тщательно перемешайте до однородности. В полученную смесь добавьте подготовленные кабачки, перемешайте так, чтобы масса равномерно покрыла овощи. Пергамент для выпекания смажьте растительным маслом, выложите кабачковую смесь и разровняйте. Поместите форму в предварительно разогретую до 180C духовку и запекайте в течение 20-25 минут. Пока кабачки запекаются, подготовьте топпинг: на терке натрите сыр, мелко нарежьте помидоры и чеснок. Спустя 25 минут достаньте кабачки из духовки, равномерно распределите по поверхности сыр, помидоры и чеснок. Верните форму в духовку еще на 5 минут, чтобы сыр расплавился и зарумянился.

Это блюдо не только просто в приготовлении, но и великолепно вкусное. Кабачки получаются нежными внутри с золотистой хрустящей корочкой снаружи.

Приятного аппетита! Откройте для себя новые вкусы и удивите своих близких необычными и здоровыми блюдами.