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Секрет умопомрачительных домашних кабачков раскрыт: теперь готовим только так

Откройте для себя уникальный и простой рецепт, который превратит обычные кабачки в невероятно вкусное блюдо.

dzen.ru

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Откройте для себя уникальный и простой рецепт, который превратит обычные кабачки в невероятно вкусное блюдо.

Запеченные кабачки с сыром фета и свежими томатами — это идеальный выбор для летнего обеда или ужина. Лёгкое, но насыщенное, это блюдо подчеркнет изысканный вкус свежих овощей из вашего сада.

Ингредиенты:

  • Молодые кабачки — 3 шт.
  • Томаты — 2 шт.
  • Сыр фета — 200 г
  • Оливковое масло — 2 ст. л.
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Свежий базилик — небольшой пучок
  • Соль и черный перец — по вкусу
  • Лимонный сок — 1 ст. л.
  • Красный лук — 1 шт.

Приготовление:

  1. Подготовка овощей: Промойте кабачки и томаты. Нарежьте кабачки кружочками толщиной примерно в 1 см. Томаты нарежьте тонкими дольками. Красный лук нарежьте тонкими полукольцами. Чеснок измельчите.
  2. Запекание кабачков: На противень, застеленный пергаментной бумагой, выложите кружочки кабачков. Сбрызните их оливковым маслом и посыпьте измельченным чесноком. Запекайте в духовке при 200C в течение 15 минут.
  3. Добавление томатов и феты: Выньте противень из духовки. На каждый кружок кабачка выложите дольку томата и кусочек феты. Посолите и поперчите по вкусу. Верните противень в духовку и запекайте ещё 10 минут, пока сыр слегка не расплавится.
  4. Финальные штрихи: Пока кабачки запекаются, в миске смешайте нарезанный красный лук, оставшееся оливковое масло, лимонный сок, и мелко нарезанный базилик. Посолите и поперчите смесь по вкусу.
  5. Подача: Разложите готовые кабачки по тарелкам, украсьте смесью из лука и базилика. Подавайте блюдо теплым или при комнатной температуре.

Этот рецепт не только подчеркивает натуральный вкус свежих кабачков, но и добавляет средиземноморские нотки благодаря фете и базилику. Простое в приготовлении, но изысканное во вкусе, это блюдо обязательно удивит и порадует ваших домочадцев и гостей.

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