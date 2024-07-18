Секрет умопомрачительных домашних кабачков раскрыт: с этого дня готовим только так
razgulyayka.ru
Лето — идеальное время для экспериментов на кухне с сезонными овощами, и кабачки здесь не исключение. Сегодня мы раскрываем секрет приготовления домашних кабачков, которые получаются настолько ароматными и вкусными, что станут звездой любого стола.
Этот рецепт запечённых кабачков с чесноком и травами — прост в исполнении, но результат поражает своим вкусом.
Ингредиенты:
- Молодые кабачки — 3 шт.
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Свежий чеснок — 4 зубчика
- Смесь сушёных итальянских трав (орегано, базилик, тимьян) — 1 ст. л.
- Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
- Сыр пармезан (или любой твёрдый сыр) — 50 г
- Свежий петрушка для украшения
Пошаговый процесс приготовления:
- Подготовка кабачков:
Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной около 0,5 см.
Разложите кружочки на бумаге для выпечки, слегка промокните их, чтобы избавиться от лишней влаги.
- Приготовление маринада:
В маленькой миске смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, сушёные травы, соль и перец.
Аккуратно нанесите эту смесь на кабачки, используя кисточку или ложку.
- Запекание:
Разогрейте духовку до 200C.
Выложите кабачки на противень, покрытый пергаментом.
Запекайте в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.
Последние 5 минут посыпьте кабачки тёртым сыром, чтобы он успел расплавиться и подрумяниться.
- Подача:
Подавать кабачки лучше всего горячими, посыпанные свежей петрушкой.
Почему этот рецепт стоит попробовать?
Этот рецепт не только удивит вас своей простотой, но и поразит глубиной вкуса. Запечённые кабачки с чесноком и травами — это прекрасное дополнение к любому столу, будь то лёгкий летний ужин или праздничное застолье. Аромат чеснока в сочетании с травами превращает обычные кабачки в деликатес, который удовлетворит даже самых искушённых гурманов.
Пробуйте, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь каждым кусочком этого замечательного блюда!
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