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Секрет умопомрачительных домашних кабачков раскрыт: с этого дня готовим только так

Лето — идеальное время для экспериментов на кухне с сезонными овощами, и кабачки здесь не исключение. Сегодня мы раскрываем секрет приготовления домашних кабачков, которые получаются настолько ароматными и вкусными, что станут звездой любого стола.

razgulyayka.ru

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Лето — идеальное время для экспериментов на кухне с сезонными овощами, и кабачки здесь не исключение. Сегодня мы раскрываем секрет приготовления домашних кабачков, которые получаются настолько ароматными и вкусными, что станут звездой любого стола.

Этот рецепт запечённых кабачков с чесноком и травами — прост в исполнении, но результат поражает своим вкусом.

Ингредиенты:

  1. Молодые кабачки — 3 шт.
  2. Оливковое масло — 3 ст. л.
  3. Свежий чеснок — 4 зубчика
  4. Смесь сушёных итальянских трав (орегано, базилик, тимьян) — 1 ст. л.
  5. Соль и свежемолотый черный перец — по вкусу
  6. Сыр пармезан (или любой твёрдый сыр) — 50 г
  7. Свежий петрушка для украшения

Пошаговый процесс приготовления:

  • Подготовка кабачков:

Тщательно вымойте кабачки и нарежьте их кружочками толщиной около 0,5 см.

Разложите кружочки на бумаге для выпечки, слегка промокните их, чтобы избавиться от лишней влаги.

  • Приготовление маринада:

В маленькой миске смешайте оливковое масло, измельчённый чеснок, сушёные травы, соль и перец.

Аккуратно нанесите эту смесь на кабачки, используя кисточку или ложку.

  • Запекание:

Разогрейте духовку до 200C.

Выложите кабачки на противень, покрытый пергаментом.

Запекайте в течение 15-20 минут или до золотистого цвета.

Последние 5 минут посыпьте кабачки тёртым сыром, чтобы он успел расплавиться и подрумяниться.

  • Подача:

Подавать кабачки лучше всего горячими, посыпанные свежей петрушкой.

Почему этот рецепт стоит попробовать?

Этот рецепт не только удивит вас своей простотой, но и поразит глубиной вкуса. Запечённые кабачки с чесноком и травами — это прекрасное дополнение к любому столу, будь то лёгкий летний ужин или праздничное застолье. Аромат чеснока в сочетании с травами превращает обычные кабачки в деликатес, который удовлетворит даже самых искушённых гурманов.

Пробуйте, экспериментируйте с добавками и наслаждайтесь каждым кусочком этого замечательного блюда!

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