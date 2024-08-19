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Секрет сладких маринованных помидоров на зиму раскрыт: рецепт исключительно для опытных хозяек

Каждая опытная хозяйка знает, что маринованные ...

theknitting.ru

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Каждая опытная хозяйка знает, что маринованные помидоры — это не просто закуска, а настоящее искусство, требующее знаний и умений. Представляем вашему вниманию уникальный рецепт сладких маринованных помидоров, которые станут настоящей звездой вашего зимнего стола.

Этот рецепт подходит для тех, кто не боится экспериментировать и стремится к совершенству в кулинарных традициях.

Необходимые ингредиенты:

  1. Спелые помидоры — 3 кг
  2. Вода — 1,5 литра
  3. Сахар — 150 г
  4. Соль — 50 г
  5. Уксус 9% — 100 мл
  6. Чеснок — 5 зубчиков
  7. Лавровый лист — 5 штук
  8. Гвоздика — 5 штук
  9. Черный перец горошком — 10 штук
  10. Укроп — несколько зонтиков
  11. Листья хрена и смородины — для добавления аромата

Пошаговая инструкция:

  • Подготовка помидор:

Выберите спелые, но плотные помидоры. Тщательно их вымойте, удалите плодоножки.

  • Приготовление маринада:

В кастрюле смешайте воду, сахар и соль. Доведите до кипения, убедитесь, что все компоненты полностью растворились. После снятия с огня добавьте уксус.

  • Стерилизация банок:

Проведите стерилизацию банок и крышек, чтобы обеспечить безопасность заготовок и их долговечность.

  • Заполнение банок:

На дно каждой банки положите лавровый лист, гвоздику, черный перец, несколько долек чеснока и укропные зонтики. Уложите помидоры, максимально эффективно используя пространство.

  • Заливка маринадом:

Залейте помидоры готовым маринадом, оставляя небольшое пространство до верха банки.

  • Закрытие банок:

Закрутите банки с помидорами, используя стерилизованные крышки.

  • Охлаждение и хранение:

Переверните банки вверх дном и дайте им остыть в таком положении. Затем перенесите в прохладное место для хранения. Помидоры будут готовы к употреблению через несколько месяцев.

Этот рецепт не только обеспечивает великолепный вкус маринованных помидоров, но и добавляет к вашему кулинарному опыту новые знания. Используя эти техники, вы сможете достичь идеального баланса сладости и аромата, который сделает ваши зимние вечера по-настоящему теплыми и уютными.

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