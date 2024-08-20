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Секрет сладких маринованных помидоров на зиму раскрыли: рецепт исключительно для опытных хозяек

В этой статье мы раскрываем секреты приготовлен...

rutube.ru

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Маринованные помидоры могут стать настоящим украшением зимнего меню, особенно если они приготовлены по особому рецепту, который делает их необычайно сладкими и ароматными.

В этой статье мы раскрываем секреты приготовления сладких маринованных помидоров, которые станут звездой вашего стола в холодное время года.

Ингредиенты для маринования:

  • Спелые помидоры: 3 кг
  • Вода: 1,5 л
  • Сахар: 200 г (для добавления сладости)
  • Крупная соль: 2 столовые ложки
  • Уксус 9%: 150 мл
  • Чеснок: 6 зубчиков
  • Лавровый лист: 5 шт.
  • Гвоздика: 5 шт.
  • Черный перец горошком: 10 шт.
  • Укропные зонтики: несколько для аромата
  • Листья хрена и смородины: несколько для улучшения хрусткости и аромата

Пошаговое приготовление:

  1. Подготовка помидор: Отберите крепкие и спелые помидоры. Тщательно их промойте, сделайте небольшие надрезы у плодоножки для лучшего проникновения маринада.
  2. Стерилизация банок: Обеспечьте стерильность банок и крышек, прокипятите их или обработайте в духовке, чтобы предотвратить порчу заготовок.
  3. Приготовление маринада: В большой кастрюле смешайте воду с сахаром и солью и нагрейте до кипения. Убедитесь, что сахар и соль полностью растворились, затем добавьте уксус. Поварите маринад на медленном огне в течение нескольких минут.
  4. Заполнение банок: На дно каждой банки положите лавровый лист, гвоздику, черный перец, зубчики чеснока, укропные зонтики и листья хрена или смородины. Уложите помидоры, максимально используя доступное пространство в банках.
  5. Заливка маринадом: Аккуратно залейте горячий маринад в банки, оставляя небольшое пространство до краёв.
  6. Закрытие банок: Закройте банки стерилизованными крышками, убедитесь, что они плотно закрыты.
  7. Охлаждение и хранение: Переверните банки вверх дном и оставьте остывать в укромном месте. После полного охлаждения перенесите банки в прохладное место для хранения.

Этот рецепт гарантирует вам получение сладких и ароматных маринованных помидоров, которые будут радовать вас своим вкусом в течение всей зимы. Следуйте этим простым шагам, и вы сможете наслаждаться вкусом летних помидоров даже в самые холодные месяцы!

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