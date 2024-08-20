Секрет сладких маринованных помидоров на зиму раскрыли: рецепт исключительно для опытных хозяек

Маринованные помидоры могут стать настоящим украшением зимнего меню, особенно если они приготовлены по особому рецепту, который делает их необычайно сладкими и ароматными.

В этой статье мы раскрываем секреты приготовления сладких маринованных помидоров, которые станут звездой вашего стола в холодное время года.

Ингредиенты для маринования:

Спелые помидоры: 3 кг

Вода: 1,5 л

Сахар: 200 г (для добавления сладости)

Крупная соль: 2 столовые ложки

Уксус 9%: 150 мл

Чеснок: 6 зубчиков

Лавровый лист: 5 шт.

Гвоздика: 5 шт.

Черный перец горошком: 10 шт.

Укропные зонтики: несколько для аромата

Листья хрена и смородины: несколько для улучшения хрусткости и аромата

Пошаговое приготовление:

Подготовка помидор: Отберите крепкие и спелые помидоры. Тщательно их промойте, сделайте небольшие надрезы у плодоножки для лучшего проникновения маринада. Стерилизация банок: Обеспечьте стерильность банок и крышек, прокипятите их или обработайте в духовке, чтобы предотвратить порчу заготовок. Приготовление маринада: В большой кастрюле смешайте воду с сахаром и солью и нагрейте до кипения. Убедитесь, что сахар и соль полностью растворились, затем добавьте уксус. Поварите маринад на медленном огне в течение нескольких минут. Заполнение банок: На дно каждой банки положите лавровый лист, гвоздику, черный перец, зубчики чеснока, укропные зонтики и листья хрена или смородины. Уложите помидоры, максимально используя доступное пространство в банках. Заливка маринадом: Аккуратно залейте горячий маринад в банки, оставляя небольшое пространство до краёв. Закрытие банок: Закройте банки стерилизованными крышками, убедитесь, что они плотно закрыты. Охлаждение и хранение: Переверните банки вверх дном и оставьте остывать в укромном месте. После полного охлаждения перенесите банки в прохладное место для хранения.

Этот рецепт гарантирует вам получение сладких и ароматных маринованных помидоров, которые будут радовать вас своим вкусом в течение всей зимы. Следуйте этим простым шагам, и вы сможете наслаждаться вкусом летних помидоров даже в самые холодные месяцы!