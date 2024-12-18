Сэкономить больше не выйдет — штрафы взлетят в разы: новые изменения в ПДД уже с 1 января

С 1 января 2025 года в России значительно вырастут штрафы за нарушения ПДД, которые касаются большинства распространённых ситуаций на дорогах.

Так, за непристёгнутый ремень безопасности штраф увеличится с 1 000 до 1 500 рублей. Водителям, управляющим автомобилем в нетрезвом состоянии или передающим его пьяному человеку, теперь придётся заплатить 45 000 рублей вместо прежних 30 000 рублей, при этом срок лишения прав останется прежним — 1,5–2 года.

Также изменятся штрафы за превышение скорости. Нарушение на 20–40 км/ч теперь обойдётся в 750 рублей вместо 500 рублей, на 40–60 км/ч — от 1 500 до 2 250 рублей вместо максимума в 1 500 рублей. Превышение на 60–80 км/ч будет караться штрафом от 3 000 до 3 700 рублей или лишением прав на 4–6 месяцев, тогда как раньше верхний порог составлял 2 500 рублей. При скорости более 80 км/ч штраф увеличится до 7 500 рублей (вместо 5 000 рублей) или лишения прав на 6 месяцев.

Проезд на красный сигнал светофора обойдётся теперь в 1 500 рублей (ранее 1 000 рублей), а за повторное нарушение придётся заплатить 7 500 рублей или лишиться прав на срок от 4 до 6 месяцев. Штраф за движение по обочине увеличится до 2 500 рублей вместо прежних 1 500 рублей. За выезд на встречную полосу при объезде препятствия теперь придётся заплатить от 1 500 до 2 250 рублей, а при прямом выезде на встречку — 7 500 рублей (ранее 5 000 рублей).

Кроме того, серьёзно ужесточаются штрафы за повторные нарушения. Например, за повторное превышение скорости на 40–60 км/ч теперь придётся заплатить от 3 000 до 3 750 рублей вместо 2 500 рублей. За повторный выезд на встречную полосу водителя ждёт штраф в 7 500 рублей или лишение прав на 1 год. Езда по выделенной полосе обойдётся в 2 500 рублей вместо 1 500 рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга штраф составит 4 500 рублей.

Дополнительно новый закон вводит штраф за повторную езду без полиса ОСАГО — теперь нарушителям придётся заплатить от 3 000 до 5 000 рублей. Ужесточение наказаний также коснётся ситуаций, связанных с нарушением дорожной разметки и требований знаков, неправильной остановкой и стоянкой, а также игнорированием приоритета машин скорой помощи или полиции.

Таким образом, с 2025 года водителям придётся внимательнее следить за соблюдением ПДД, чтобы избежать более высоких штрафов и риска лишения прав.

