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Сэкономить больше не получится — штрафы взлетят в разы: новые изменения в ПДД уже с 1 января

С начала 2025 года в России вступают в силу сущ...

avtovzglyad.ru

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С начала 2025 года в России вступают в силу существенно изменённые правила дорожного движения с усилением ответственности за нарушения. Новые штрафы коснутся самых распространённых нарушений, направленных на повышение безопасности на дорогах.

Резкое повышение штрафов: ключевые изменения

Изменения затрагивают ряд важных аспектов дорожного движения:

  • Безопасность на первом месте: усиление ответственности за вождение в состоянии опьянения и передачу управления нетрезвому человеку до 45 000 рублей.
  • Превышение скорости: штрафы за превышение скорости увеличены в зависимости от степени нарушения. За превышение на 20-40 км/ч — 750 рублей, на 40-60 км/ч — от 1500 до 2250 рублей. Сильное превышение (60-80 км/ч) грозит штрафом от 3000 до 3700 рублей или лишением прав на вождение автомобилем на 4-6 месяцев, при превышении более 80 км/ч — 7500 рублей и возможное лишение прав на год.
  • Красный свет: нарушение сигнала светофора стало дороже — 1500 рублей, повторное нарушение — 7500 рублей или лишение прав на 4-6 месяцев.
  • Несоблюдение разметки: штрафы за выезд на встречную полосу, проезд по обочине и нарушение разметки существенно увеличены. За повторный выезд на встречную полосу — лишение прав на год. В городах Москва и Санкт-Петербург штрафы за нарушение дорожной разметки и парковки — 4500 рублей. Аналогично для нарушения выделенных полос.
  • ОСАГО: введен штраф за повторное вождение без ОСАГО — от 3000 до 5000 рублей.
  • Непристёгнутый ремень: штраф за непристёгнутый ремень безопасности увеличен до 1500 рублей.

Последствия и важность соблюдения ПДД:

Новые штрафы призваны сделать дорожное движение в России более безопасным, повысив ответственность водителей. Соблюдение правил дорожного движения — это не только экономия средств, но и залог безопасности для всех участников дорожного движения. Ознакомление с обновлёнными правилами — ключевой фактор для успешной и безопасной поездки.

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