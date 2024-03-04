Сейчас или никогда: Глоба предрекла успех только одному знаку зодиака до 15 марта

Тамара Глоба раскрыла, что ожидает каждый из знаков зодиака до 15 марта 2024 года, и лишь одному из них улыбнется удача. В это время Вселенная будет излишне благосклонна к нему, наполняя его жизнь непревзойденной энергией. Сообщает ProGorod.

Лев

Сейчас самое главное - суметь управлять этой энергией и направить ее в нужное русло. Основная опасность для представителей знака Льва в первой половине марта заключается в чрезмерной усердности, что может привести к переутомлению. Более того, вторая половина этого знака, скорее всего, не будет рада слышать, что у Льва появились новые задачи от начальства, требующие немедленного решения. Таким образом, Львам придется сделать выбор между работой и любовью.