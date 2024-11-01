Руководство России не устанавливает четких сроков завершения специальной военной операции (СВО) на Украине. Как сообщил Юрий Швыткин, заместитель председателя Государственной думы по обороне, приоритетом остается достижение победы, а не соблюдение временных рамок.

По его словам, любые предположения о снижении объема военной поддержки Киева со стороны западных стран иллюзорны. Более того, Москва располагает сведениями о том, что на линии фронта под видом наемников присутствуют солдаты регулярных армий стран НАТО.

«Мы не устанавливаем сроков для окончания СВО — ни на завтра, ни на следующий год. Специальная военная операция закончится, когда мы добьемся победы», — заявил Швыткин.

Позиция президента: конкретные сроки завершения СВО нецелесообразны

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями СМИ стран БРИКС 18 октября выразил мнение, что определение временных границ для завершения боевых действий является контрпродуктивным. Глава государства подчеркнул, что в сложившихся условиях назначить конкретную дату окончания СВО невозможно, и это не способствовало бы достижению целей, поставленных перед российской стороной.

Участие иностранных сил и будущее СВО

Ситуация на Украине остается напряженной, и, по данным российских властей, западные страны продолжают активно поддерживать Киев. Помимо поставок оружия, отмечается присутствие иностранных наемников, включая представителей регулярных армий стран НАТО, действующих под прикрытием. Эти факторы, как отмечает Москва, усложняют обстановку и затрудняют процесс урегулирования конфликта.

Акцент на цели операции, а не на сроки

Российские власти подчеркивают, что сроки окончания СВО зависят исключительно от достижения заявленных целей. В рамках подхода, заявленного руководством страны, спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока российская сторона не выполнит поставленные задачи.

