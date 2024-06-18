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«Сегодня Финляндия просто на глазах превращается во вторую Украину»: генерал-лейтенант Гурулев заявил о возможной войне с НАТО

В свете продолжающихся боевых действий на Украине, генерал-лейтенант Андрей Гурулев представил свою оценку современной глобальной геополитической обстановки.

livejournal.com

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В свете продолжающихся боевых действий на Украине, генерал-лейтенант Андрей Гурулев представил свою оценку современной глобальной геополитической обстановки.

По его мнению, конфликт, который многие называют Второй Великой Отечественной войной или даже Третьей мировой войной, имеет гораздо более широкие рамки, чем просто военное противостояние на территории Украины, о чем Гурулев высказался в интервью с chita.ru.

Многоплановый Конфликт

Гурулев подчеркивает, что текущая война выходит за рамки традиционного военного конфликта, превращаясь в комплексное противостояние, включающее информационные, экономические и политические аспекты. Он отмечает, что даже спортивные события не остаются в стороне от этого противостояния, становясь ареной для геополитических баталий.

Глобальные Напряженности

Далее Гурулев расширяет географию обсуждения, указывая на возрастающую напряженность в других регионах мира, включая Ближний Восток и Африку. Он подчеркивает, что действия Китая в отношении Тайваня, включая проведение крупных военных учений, также способствуют росту международной напряженности. Гурулев предполагает, что эти учения могут быть предвестником серьезных изменений в региональной безопасности.

Стратегическая Значимость Арктики

Особое внимание Гурулев уделяет Арктике, подчеркивая активизацию действий Соединенных Штатов в этом регионе. По его словам, основная цель США — контроль над Северным морским путем, что никогда ранее не удавалось достичь. Финляндия, по мнению генерал-лейтенанта, становится ключевой стратегической точкой в этом плане, превращаясь в аналог Украины на севере Европы.

Подводя итог, Гурулев предостерегает о необходимости осознания масштабов и многоуровневой природы современных конфликтов. Он призывает к бдительности и готовности к новым вызовам, которые могут возникнуть в любой точке мира. Эти заявления отражают сложность текущих международных отношений и подчеркивают необходимость комплексного подхода к обеспечению национальной и международной безопасности.

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