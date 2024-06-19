Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Сегодня Финляндия просто на глазах превращается во вторую Украину»: генерал-лейтенант Андрей Гурулев заявил о возможной войне с НАТО

В контексте продолжающегося военного конфликта на Украине, генерал-лейтенант Андрей Гурулев представил своё видение глобальной геополитической ситуации в недавнем интервью

gazetavechorka.ru

Подписаться в Telegram

В контексте продолжающегося военного конфликта на Украине, генерал-лейтенант Андрей Гурулев представил своё видение глобальной геополитической ситуации в недавнем интервью для chita.ru.

Он описал текущие боевые действия как часть более широкой и сложной картиной мировых отношений, которую некоторые аналитики определяют как начало новой глобальной войны.

Комплексная природа современных столкновений

Гурулев указал, что современный конфликт на Украине выходит за рамки обычного военного столкновения, охватывая информационные, экономические, политические и даже спортивные аспекты. Эти многогранные баталии становятся свидетельством того, как военные действия вплетаются в широкий спектр международных взаимодействий.

Растущее напряжение на международной арене

Депутат Гурулев расширил обсуждение, затронув напряженность на других территориях, таких как Ближний Восток и Африка, а также обратил внимание на действия Китая в отношении острова Тайваня. По его словам, масштабные военные учения Китая могут сигнализировать о начале новых геополитических изменений, что увеличивает глобальную напряженность.

Стратегическая роль Арктики

Особое внимание генерал-лейтенант и в прошлом военачальник Гурулев уделил Арктике, подчеркнув активизацию усилий США в этом регионе. Он считает, что целью Соединенных Штатов является доминирование над Северным путем по морю, аналогично стратегической роли Украины в Европе, что поднимает ставки в международной политике.

Выводы и призыв к осознанности

В заключение, Гурулев подчеркнул важность осознания обществом и правительствами глубины и сложности международных споров. Он призывает к глобальной бдительности и готовности к новым вызовам, подчеркивая необходимость умения адаптироваться к динамично меняющемуся мировому порядку.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Остановка конечная: что происходит с общественным транспортом в казанском микрорайоне Сухая Река?

Интересное в Казани

день назад

Спасение от жары: казанские шеф-повара назвали топ-5 блюд для летнего меню

санэпидемстанция щелково официальный сайт

Новости Казани

17 часов назад

«Матч ТВ» отстранил комментатора Владимира Иваницкого после его высказывания

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцы отдают стоматологам на лечение зубов миллионы каждый месяц, но этого можно избежать. Редакция собрала список стоматологий Казани

замена порогов автомобиля в Москве

Новости Казани

17 часов назад

Журналистку из Казани Фариду Курбангалееву* признали экстремистом

Новости Татарстана

день назад

Один погиб: в Казани 6 подростков влетели в опору моста и перевернулись на Ладе

Новости Казани

день назад

В аэропорту Казани 19 июня объяснили большие очереди на вылет

Новости Казани

день назад

В Казани в 2024 году откроют термы за 1 млрд рублей

Новости Татарстана

день назад

Экологи нашли в лесу Татарстана свалку из баурсаков
Лонгриды
4 часа назад

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

«Сюрреалистичная комедия для всех»: в свет выходит картина Полупановы

Новости Казани

5 часов назад

Хочет забрать всё: футболист из Казани судится с бывшей женой после развода

Интересное в Казани

14 часов назад

Солнечные очки, кепки, полотенца: собираем пляжную сумку

Новости Татарстана

6 часов назад

В Татарстане в результате ДТП погибли 5 человек

Новости Казани

6 часов назад

Комментатор Игр БРИКС Иваницкий заявил, что его отстранили не из-за «шмар»
Казанец украл деньги из храма и разбил икону
Новости Татарстана
6 часов назад

Казанец украл деньги из храма и разбил икону

Новости Татарстана

9 часов назад

В селе Шуран дома начали уходить в овраг

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане появится мобильное приложение для общения с врачом

Новости Татарстана

12 часов назад

«Будет продолжатся вплоть до 2028 года»: Тамара Глоба и Дараган предсказали завершение СВО на Украине

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Успеть этим летом: где отдохнуть в Казани
Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой
Новости Казани
8 часов назад

Автомобиль Nissan Primera стал кабриолетом из-за ДТП с фурой