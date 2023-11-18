Щедрый новогодний подарок: стало известно насколько пенсионерам проиндексируют выплаты

Пожилые россияне скоро смогут рассчитывать на увеличение своих пенсионных выплат. В ближайшее время произойдет традиционная индексация сумм, которые получают неработающие пенсионеры. Эту новость сообщает PRIMPRESS.

Улучшение условий выплат произойдет уже через несколько месяцев, с 1 января 2024 года. И в этот раз прирост будет выше обычного. Раньше пенсионные суммы индексировались примерно на 1000 рублей, но теперь увеличение составит 1631 рубль.

Благодаря 7,5-процентной индексации, средний размер пенсии для пожилых россиян составит 23000 рублей в месяц. И январские выплаты будут зачислены на карты в конце декабря текущего года – с 25 по 29 число. Это обусловлено новогодними праздниками. Таким образом, пенсионеры получат свои деньги заранее, если обычно им выплата доставалась в первой половине месяца.