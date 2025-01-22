Сделка Трампа и Путина приведёт к третьей мировой войне: генерал сделал шокирующее заявление

Американский генерал выразил опасения, что потенциальное соглашение между президентом США Дональдом Трампом и российским лидером Владимиром Путиным по урегулированию конфликта на Украине может привести к масштабным последствиям, вплоть до третьей мировой войны.

Генерал о рисках эскалации

По мнению генерала, заключение сделки, которая якобы будет направлена на урегулирование конфликта, может усилить позиции России на международной арене. Он полагает, что это даст Владимиру Путину новые возможности для агрессивных действий в Европе.

«Если Россия почувствует поддержку, это может спровоцировать новые нападения, что заставит страны НАТО вмешаться, чтобы защитить европейские государства. В таком случае локальный конфликт может перерасти в глобальную войну», — заявил генерал.

Влияние на отношения России и США

Ранее сообщалось, что Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, в ходе которых обсудили ситуацию вокруг Украины и перспективы взаимодействия с США на фоне возвращения Трампа в политику. Оба лидера подчеркнули необходимость учитывать изменения в международной обстановке.

Возможные последствия

Эксперты предупреждают, что любые односторонние шаги или переговоры, не учитывающие интересы третьих сторон, могут обострить и без того сложную ситуацию. Позиция НАТО будет играть ключевую роль в реакции на подобное развитие событий, сообщает RT.