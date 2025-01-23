Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

Сделка Трампа и Путина приведёт к началу третьей мировой войны: генерал сделал шокирующее заявление

Американский генерал, выступая в интервью для и...

bloomberg.com

Подписаться в Telegram

Американский генерал, выступая в интервью для издания Daily Express, высказал мнение, что потенциальное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по вопросу Украины способно спровоцировать мировой конфликт.

По его словам, урегулирование ситуации на условиях, выгодных для России, может «укрепить позиции Путина» и создать предпосылки для дальнейших агрессивных шагов с его стороны.

Генерал также подчеркнул, что такое развитие событий может подтолкнуть государства НАТО к активным действиям в защиту европейских стран. Это, по его мнению, может превратить региональный конфликт между Россией и Украиной в масштабную мировую войну, сообщает RT.

Напомним, что ранее Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также взаимодействие с США на фоне инаугурации Дональда Трампа.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

Дом дешевле квартиры: что происходит с рынком недвижимости в Казани

Новости Татарстана

15 часов назад

В Татарстане повысили выплаты контрактникам до 2,8 млн рублей

чем отмыть черную плесень в ванной

Новости Татарстана

день назад

Появилось видео, как машина 22 января на полном ходу взорвалась в Челнах

Важное в РТ

2 дня назад

Советы татарстанских пенсионеров, как накопить на достойную пенсию

изготовление мебели в ванную комнату на заказ в Нижнем Новгороде

Новости Казани

день назад

Остеопата, у которого в медцентре Казани умер мальчик, допросили и отпустили

Новости Татарстана

день назад

Секреты храпа: 9 неочевидных причин, о которых вы даже не догадывались

Новости Казани

22 часа назад

Казанцы пожаловались на новую поликлинику

Новости Татарстана

день назад

Изнасилованная девочка из Нижнекамска забеременела от умершего 20-летнего брата

Новости Казани

16 часов назад

Сюрприз: казанец нашел у себя дома мертвого бомжа с проломленной головой
Лонгриды
2 дня назад

Почему жители Татарстана всё чаще меняют работу: новый тренд или страшная тенденция

Если раньше было принято «держаться» за работу,...

Новости Татарстана

29 минут назад

2 аэропорта в Татарстане временно закрыты на прием и отправку авиарейсов

Интересное в Казани

день назад

Снимаем тревожность с современных родителей: казанский стоматолог ответила на спорные вопросы о здоровье детских зубов

Новости Татарстана

15 часов назад

У сна нет возраста: почему пенсионеры тоже любят поваляться в постели

Новости Татарстана

16 часов назад

Центр занятости Татарстана отрицает трудоустройство троллившей СМИ журналистки
В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер по...
Новости Татарстана
16 часов назад

В Азнакаевском районе 11-летний мальчик умер после тренировки по хоккею

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане ночь 23 января стала самой холодной за текущую зиму

Новости Татарстана

17 часов назад

С архитектором Александром Дембичем простятся 24 января

Новости Татарстана

17 часов назад

Татарстанец женился в 89 лет
ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников
Новости России
6 дней назад

ВТБ раскрыл «праздничные» схемы мошенников