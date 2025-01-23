Сделка Трампа и Путина приведёт к началу третьей мировой войны: генерал сделал шокирующее заявление

Американский генерал, выступая в интервью для издания Daily Express, высказал мнение, что потенциальное соглашение между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным по вопросу Украины способно спровоцировать мировой конфликт.

По его словам, урегулирование ситуации на условиях, выгодных для России, может «укрепить позиции Путина» и создать предпосылки для дальнейших агрессивных шагов с его стороны.

Генерал также подчеркнул, что такое развитие событий может подтолкнуть государства НАТО к активным действиям в защиту европейских стран. Это, по его мнению, может превратить региональный конфликт между Россией и Украиной в масштабную мировую войну, сообщает RT.

Напомним, что ранее Владимир Путин и лидер Китая Си Цзиньпин обсуждали ситуацию вокруг Украины, а также взаимодействие с США на фоне инаугурации Дональда Трампа.

