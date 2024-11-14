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Сделают 12-й выходной: россиян обрадовали неожиданным решением по новогодним праздникам

В преддверии новогодних праздников россияне мог...

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В преддверии новогодних праздников россияне могут рассчитывать на приятное дополнение к календарю выходных дней.

По информации РИА Новости, инициатива о добавлении еще одного выходного дня 28 декабря уже находится на рассмотрении в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Происхождение инициативы

Идея о дополнительном выходном возникла не на пустом месте. Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов выступил с предложением об этом, мотивируя необходимостью избежать шестидневной рабочей недели, которая была бы вызвана переносом выходного дня на 30 декабря.

Аргументация депутата

Депутат Госдумы от ЛДПР Станислав Наумов подчеркнул, что последняя рабочая неделя года не должна быть перегружена. Он предложил, чтобы 28 декабря, выпадающий на субботу, стал выходным днем на основе региональных экономических особенностей. Наумов также выразил мнение, что руководителям вполне по силам организовать рабочий процесс таким образом, чтобы все запланированные на шесть дней задачи были выполнены за пять дней.

Возможные последствия

Если инициатива будет одобрена, то россияне смогут наслаждаться новогодними праздниками целых 12 дней вместо запланированных 11. Это обещает стать отличным дополнением к праздничному настроению и даст возможность гражданам лучше подготовиться к встрече Нового года.

Значение инициативы

Подобное решение не только улучшит общественное настроение, но и позволит более эффективно распределить рабочую нагрузку, уменьшив стресс в последние дни уходящего года. Кроме того, дополнительный выходной день может стимулировать внутренний туризм и потребительскую активность, давая толчок для развития местной экономики в регионах.

Вопрос о добавлении выходного дня 28 декабря пока остается открытым, но уже вызвал общественный резонанс. Решение по этому вопросу ожидается в ближайшее время, и оно обязательно найдет отражение как в СМИ, так и в планах миллионов россиян, готовящихся к новогодним праздникам.

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