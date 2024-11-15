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Сделают 12-й выходной: граждан РФ обрадовали неожиданным решением по новогодним праздникам

В России может появиться ещё один выходной день...

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В России может появиться ещё один выходной день перед началом новогодних каникул. Инициатива о введении 28 декабря в качестве официального выходного обсуждается на высшем уровне, включая аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Предложение, внесённое депутатом Госдумы от ЛДПР Станиславом Наумовым, направлено на снижение рабочей нагрузки в конце года.

Зачем нужен новый выходной?

Станислав Наумов подчеркивает, что добавление выходного 28 декабря предотвратит создание шестидневной рабочей недели, которая могла бы возникнуть из-за переноса выходных дней в конце года. Это изменение позволит гражданам более спокойно подготовиться к новогодним праздникам, обеспечивая дополнительный день для отдыха и организации праздничных мероприятий.

Какие преимущества это даст?

Основное преимущество нововведения — улучшение общего благосостояния граждан за счёт предоставления дополнительного времени для отдыха и семейных встреч. Также, это может способствовать увеличению розничных продаж, поскольку у людей появится больше времени для предпраздничных покупок.

Возможные вызовы и критика

Некоторые эксперты и представители бизнеса выражают озабоченность по поводу потенциального снижения производительности и выполнения годовых планов. Важно, чтобы процесс принятия решения учитывал мнения всех заинтересованных сторон, включая работодателей и экономистов.

Следующие шаги

Для реализации этого предложения необходимо проведение официального обсуждения среди законодателей и получение поддержки на региональном уровне. Ожидается, что решение будет принято до конца текущего года, чтобы граждане могли спланировать свои праздничные дни.

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