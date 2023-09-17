Сделайте это в Луков день, деньги потекут рекой: народные приметы на 17 сентября
17 сентября для православных людей — день особого праздника, посвященного иконе Божьей Матери «Неопалимая Купина». Люди называют этот день Луковым. Важно знать, какие дела следует избегать в это воскресенье, и я расскажу вам об этом ниже.
Наши предки относились с большим почтением к иконе "Неопалимая Купина", считая ее защитником дома от огня и молнии, а также оберегом скота от болезней. В этот день мужчины отправлялись на сеновалы, где с помощью вил прогоняли нечистые силы, которые традиционно связывались с болезнями.
Вот что надо избегать в этот день:
- Пренебрегать своей интуицией, так как она может подсказать правильное решение;
- Спорить и разбираться с кем-то, так как это может привести к неприятностям;
- Дремать днем, потому что можно проснуться больным, хотя заснули здоровыми;
- Посещать друзей или родственников, ведь это может привести к неприятностям не только в отношениях, но и в денежных вопросах и на работе;
- Готовить блины или оладьи, так как это может спровоцировать негативные события в вашей жизни;
- Одеваться в темные цвета, которые могут привлечь горе и печаль. Лучше выбрать наряд в желтых тонах, чтобы улучшить свою материальную ситуацию.
А что насчет других предзнаменований?
- Если облака покрывают небо в нескольких слоях, это может означать переменчивую погоду в ближайшем будущем.
- Если день дождливый, то в целом ожидается сухая осень.
- Если муравьи строят высокие муравейники, это может свидетельствовать о наступлении суровой зимы.
- Если на деревьях много рябины, значит зимой будет холодно и морозно.