Сделайте это в Луков день, деньги потекут рекой: народные приметы на 17 сентября

17 сентября для православных людей — день особого праздника, посвященного иконе Божьей Матери «Неопалимая Купина». Люди называют этот день Луковым. Важно знать, какие дела следует избегать в это воскресенье, и я расскажу вам об этом ниже.

Наши предки относились с большим почтением к иконе "Неопалимая Купина", считая ее защитником дома от огня и молнии, а также оберегом скота от болезней. В этот день мужчины отправлялись на сеновалы, где с помощью вил прогоняли нечистые силы, которые традиционно связывались с болезнями.

Вот что надо избегать в этот день:

Пренебрегать своей интуицией, так как она может подсказать правильное решение;

Спорить и разбираться с кем-то, так как это может привести к неприятностям;

Дремать днем, потому что можно проснуться больным, хотя заснули здоровыми;

Посещать друзей или родственников, ведь это может привести к неприятностям не только в отношениях, но и в денежных вопросах и на работе;

Готовить блины или оладьи, так как это может спровоцировать негативные события в вашей жизни;

Одеваться в темные цвета, которые могут привлечь горе и печаль. Лучше выбрать наряд в желтых тонах, чтобы улучшить свою материальную ситуацию.

А что насчет других предзнаменований?