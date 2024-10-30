Сдавать на права в 2025 году станет сложнее: вот что ужесточили власти

В 2024 году в России вступили в силу важные изменения в правилах сдачи экзаменов на водительские права и в процедуре их получения.

Нововведения затронули пересдачу экзаменов, требования к стажу для получения категорий на управление автобусами, а также условия открытия категорий для езды с прицепом. Кроме того, теперь установлен обязательный срок для замены иностранных водительских удостоверений.

Пересдача экзаменов: строже, но с шансом

Теперь кандидаты, которые не смогли сдать экзамен с трех попыток, смогут пересдать его не раньше, чем через шесть месяцев. Это серьезное ужесточение по сравнению с прежним сроком в один месяц. Для тех, кто сдавал экзамен до 1 апреля, пересдача будет назначаться по старым правилам, а новые сроки будут применяться только после этой даты.

Категория D: стаж не менее года

Изменились правила для получения категории D, необходимой для управления автобусом. Теперь водителям нужно иметь стаж не менее года в одной из категорий: B, C, C1 или D1, чтобы открыть категорию D. Для подкатегории D1 требуется стаж с категориями B, C или C1. Эти условия призваны повысить квалификацию водителей и улучшить безопасность пассажирских перевозок.

Управление с прицепом: проще для опытных

Изменения облегчили процедуру открытия категорий для управления транспортом с прицепом. Например, с 1 апреля водители, имеющие категорию B и одну из категорий CE, DE, C1E или D1E, могут автоматически получить категорию BE, если имеют стаж более одного года. Аналогично, категория DE может быть открыта при наличии категории D и любой категории CE без требования к стажу. Это новшество позволяет опытным водителям легче получить право на вождение с прицепом, не проходя дополнительные курсы и экзамены.

Замена иностранных прав: срок ограничен

Важное нововведение касается иностранных водителей, которые получают российское гражданство или вид на жительство. Теперь их иностранные права будут действительны только в течение года с момента получения статуса. Гражданам России с иностранными правами также будет предоставлен год на их использование, начиная с первого въезда в страну после получения прав. Исключение составляют права, выданные в Беларуси: их владельцы могут продолжать использовать свои удостоверения без ограничений.

Новые условия экзамена: больше шансов, но строже

Список обязательных маневров и критерии оценки также претерпели изменения:

Допустимое количество штрафных баллов на экзамене увеличено с 4 до 6, что дает кандидатам больше шансов успешно сдать экзамен.

Исключен маневр «спуск», оставив обязательным только начало движения на подъеме.

Нарушения, такие как отсутствие пристегнутого ремня или пересечение стоп-линии, теперь наказываются 4 штрафными баллами вместо дисквалификации.

Министерство также упростило процедуру автоматического открытия категорий BE, DE и D1E. Теперь это возможно без внесения отметок в права, которые можно проставить при последующей замене удостоверения или открытии новых категорий.

Эти новшества нацелены на повышение безопасности на дорогах и контроль за квалификацией водителей. Строгие требования к стажу для категорий D и DE подчеркивают важность подготовки водителей, а упрощение открытия категорий для прицепов предоставляет больше возможностей для опытных автомобилистов. В целом, изменения направлены на улучшение порядка на дорогах и обеспечение безопасности всех участников дорожного движения.

