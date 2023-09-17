Сдавать металлолом как раньше уже не выйдет: в России запускают новый закон

Недавно в России был принят новый закон, связанный с сдачей металлолома. Согласно этому закону, все сборщики металлолома теперь обязаны открывать счет для приема и цветных, и черных металлов. Об этом сообщает канал «Юридический проект Мама Знает».

С 1 октября 2023 года будут приниматься металлолом только за безналичный расчет, и для этого каждому жителю России, желающему сдать металлолом, будет необходимо открыть банковский счет. Этот закон был принят сенаторами на 548-м пленарном заседании.

Изначально планировалось ввести безналичный расчет при сдаче металла в России с 1 июля 2024 года, однако это решение было принято раньше для предотвращения незаконного оборота лома металлов.

Помимо этого, теперь при доходе, полученном от сдачи металлолома, необходимо будет уплатить 13% налог. На поступления от граждан за сдачу металла будут внимательно следить не только налоговые органы, но и судебные приставы, так как существует система обмена информацией между государственными органами.