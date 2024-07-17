Сбербанк предупредил о важном нововведении всех, кто снимает деньги в банкоматах

В последнее время Сбербанк внедряет серию улучшений для повышения удобства использования своих услуг.

Одним из таких нововведений станет система уведомлений о новых банкоматах, как объяснил Константин Подвальный, руководитель дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка, сообщает progorod33.

Суть нововведения заключается в том, что держатели карт и пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» будут автоматически получать уведомления о появлении новых банкоматов в их районе. Это позволит клиентам оперативно находить ближайшие точки для снятия или внесения наличных, улучшая их банковский опыт.

Подвальный отметил, что в текущем году планируется значительное расширение сети банкоматов Сбера, что делает новую функцию особенно важной для пользователей. В дополнение к этому, банк активно развивает инфраструктуру терминалов, интегрированных с кассами магазинов, где покупатели могут снимать наличные в процессе оплаты покупок — удобно для тех, кто предпочитает не копить дома лишние средства.

Эти улучшения являются частью стратегии Сбербанка по обеспечению доступности своих услуг и комфорта клиентов, подтверждая его статус одного из ведущих финансовых учреждений в России. Ожидается, что благодаря этим нововведениям опыт клиентов Сбербанка станет еще более интуитивным и удобным.