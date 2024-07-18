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Сбербанк предупредил о важном нововведении россиян, которые снимают деньги в банкоматах

Сбербанк активно работает над улучшением клиентского опыта, внедряя инновации, которые делают использование банковских услуг еще более удобным и доступным.

kompyuter-gid.ru

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Сбербанк активно работает над улучшением клиентского опыта, внедряя инновации, которые делают использование банковских услуг еще более удобным и доступным.

Константин Подвальный, руководитель дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка, поделился деталями одного из последних нововведений банка, сообщает ProGorod33.

Система уведомлений о новых банкоматах

Основное новшество заключается в запуске системы уведомлений о новых банкоматах. В скором времени держатели карт и пользователи мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» начнут автоматически получать информацию о появлении новых банкоматов в их районе. Эта функция позволит клиентам оперативно находить ближайшие точки для снятия и внесения наличных, значительно улучшая общий банковский опыт.

Расширение сети банкоматов

Подвальный также отметил, что в текущем году запланировано значительное расширение сети банкоматов Сбера. Нововведение с уведомлениями становится особенно актуальным на фоне этого расширения. Кроме того, Сбербанк активно работает над развитием инфраструктуры терминалов, интегрированных с кассами магазинов, что позволяет покупателям снимать наличные прямо во время оплаты покупок — удобная опция для тех, кто предпочитает не держать дома большие суммы наличности.

Комфорт и доступность услуг

Эти улучшения являются частью обширной стратегии Сбербанка по улучшению доступности и комфорта его услуг. Благодаря этим нововведениям, опыт клиентов Сбербанка обещает стать еще более интуитивно понятным и удобным, укрепляя позиции банка как одного из лидеров финансовой индустрии в России.

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