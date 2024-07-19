Сбербанк предупредил о важном нововведении граждан, которые снимают деньги в банкоматах

Сбербанк принимает активные шаги к улучшению пользовательского опыта, внедряя передовые технологии, которые делают доступ к банковским услугам более простым и удобным.

Руководитель дивизиона по управлению сетью устройств самообслуживания в Сбербанке рассказал о последних инновациях банка в беседе с изданием ProGorod33.

Одно из важных обновлений – запуск системы уведомлений, которая информирует клиентов о появлении новых банкоматов в их локации через мобильное приложение «Сбер Онлайн» и другие каналы связи. Это изменение позволит пользователям оперативно обнаруживать ближайшие точки доступа к наличным, значительно улучшая их взаимодействие с банком.

Представитель банка также подчеркнул, что в этом году Сбербанк планирует расширить сеть банкоматов, что делает систему уведомлений еще более актуальной. Параллельно, банк наращивает число терминалов, интегрированных с кассами розничных магазинов, предоставляя возможность клиентам снимать наличные во время оплаты покупок. Это удобство ценится теми, кто предпочитает не хранить большие суммы денег дома.

Эти улучшения являются частью широкомасштабной стратегии Сбербанка по повышению комфорта и доступности его услуг. С нововведениями, направленными на улучшение клиентского сервиса и расширение инфраструктуры, опыт взаимодействия с банком станет еще более плавным и интуитивно понятным. Это поможет укрепить репутацию Сбербанка как лидера в инновационной финансовой индустрии России.