Сантехники умоляют: никогда не смывайте эти три продукта в раковину

Сантехники настоятельно рекомендуют избегать смывания определённых продуктов в раковину, так как это может привести к серьёзным проблемам с канализацией.

Засоры, повреждения труб и дорогостоящий ремонт — вот лишь некоторые из возможных последствий. Давайте узнаем, какие три продукта являются самыми опасными для вашей сантехники.

1. Жиры и масла

Самыми опасными врагами канализационных труб являются жиры и масла. Попадая в канализацию, они остывают и застывают, создавая препятствия для нормального прохождения сточных вод. Со временем такие засоры могут полностью заблокировать трубу, что приведёт к необходимости её замены или сложного ремонта. Чтобы предотвратить эти проблемы, жиры следует охладить и выбросить в мусор или переработать.

2. Кофейная гуща

Кофейная гуща — ещё один коварный враг сантехники. Хотя кажется, что мелкие частицы без проблем проходят через слив, на самом деле они могут скапливаться и уплотняться в трубах, вызывая серьёзные засоры. Вместо того чтобы избавляться от кофейной гущи через раковину, лучше использовать её в качестве удобрения для растений или добавить в компост.

3. Лекарства

Смывание лекарств в раковину или унитаз не только вредит сантехнике, но и представляет опасность для окружающей среды. Активные вещества в лекарствах могут негативно влиять на водную флору и фауну, а также могут вернуться в питьевой цикл. Вместо смывания лекарств их следует сдать в специальные пункты утилизации или аптеки, которые принимают истекшие или ненужные медикаменты.

Как избежать проблем?

Следуя этим простым советам, вы не только убережёте свою сантехнику от ненужных проблем, но и поможете защитить окружающую среду. Регулярное техническое обслуживание сантехнических систем также поможет предотвратить многие проблемы, связанные с засорами и повреждениями. Обращайте внимание на то, что попадает в вашу раковину, и помните, что некоторые вещи просто не предназначены для смывания в канализацию.