Сантехники слезно умоляют: никогда не смывайте эти 3 продукта в раковину

Сантехники сталкиваются с множеством проблем в своей работе, но некоторые из них можно было бы избежать, если бы люди знали, что не стоит смывать в раковину.

Неправильное использование кухонной раковины не только вызывает засоры и повреждения труб, но и может привести к дорогостоящему ремонту. Вот три продукта, которые сантехники умоляют вас никогда не смывать в раковину:

1. Жиры и масла

Жир и масло — одни из главных врагов канализационной системы. Когда горячие жиры смываются в раковину, они остывают в трубах, застывают и формируют твердый слой, который со временем может полностью заблокировать трубу. Это не только приводит к необходимости вызова сантехника, но и увеличивает риск разлива сточных вод. Вместо смывания жиров в раковину лучше собрать их в контейнер и выбросить в мусор.

2. Кофейная гуща

На первый взгляд может показаться, что мелкая кофейная гуща без проблем пройдет через слив, но на самом деле она может серьезно засорить трубы. Гуща склонна скапливаться в трубах, поглощая жидкости и превращаясь в твердую массу, которая будет блокировать водоотвод. Лучше всего кофейную гущу компостировать или выбрасывать в обычный мусор.

3. Рис и макаронные изделия

Рис и макароны могут казаться безобидными, но они способны вызвать серьезные проблемы в канализационной системе. Эти продукты продолжают разбухать в воде, даже после того, как вы смоете их в раковину. Со временем они могут серьезно увеличиться в объеме и засорить трубу. Вместо смывания их в раковину, лучше утилизировать остатки пищи в биоразлагаемый мусор или компост.

Предотвращение проблем с трубами

Сантехники рекомендуют установить в раковину сетчатый фильтр, который будет задерживать крупные частицы отходов и предотвращать их попадание в канализацию. Также полезно регулярно очищать слив раковины при помощи горячей воды или специальных средств для чистки труб, что поможет избежать накопления вредных отложений.

Прислушиваясь к этим советам, вы не только сохраните свои трубы в хорошем состоянии, но и избежите ненужных расходов на вызов сантехника. Это не только улучшит функциональность вашей кухни, но и поможет поддерживать экологическую безопасность вашего дома.