Новости России
· Артем Акчурин

Самый жуткий фильм СССР: людей увозили на скорой помощи с премьеры. Вот что их пугало

Самый жуткий фильм СССР: людей увозили на скорой помощи с премьеры. Вот что их пугало

kolesa.ru

Подписаться в Telegram

В 1987 году на экраны выпустили советский детектив «Десять негритят» (12+), который был создан режиссером Станиславом Говорухиным по мотивам романа (16+) Агаты Кристи с тем же названием.

Фильм вызвал большой интерес и был признан одним из самых напряженных и страшных в истории советского кинематографа. Несмотря на то, что сегодня фильмы ужасов стали более шокирующими и напряженными, Говорухину удалось создать атмосферу, которая полностью поглощала зрителей и заставляла их сопереживать до самого конца.

«Десять негритят» вызывал настоящий ужас у советских зрителей. В течение двух часов просмотра фильма происходили загадочные убийства, каждое из которых было неожиданным и жутким. Зрители были постоянно на грани, так как таинственность сюжета оставалась неизвестной до самого финала.

Успех Говорухина заключался в тщательно подобранной актерской команде и грамотной режиссерской работе. Сам режиссер признавался, что работал с лучшими артистами.

Кроме того, Говорухин пристально изучил несколько классических детективных произведений, включая роман «В августе 44-го» Владимира Богомолова. Эти книги научили его, как создавать напряженный сюжет и держать зрителей в неизвестности до последних минут фильма.

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Новорожденную девочку в Челнах назвали Россией

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

уничтожение клопов в квартире московская область

Новости Татарстана

день назад

В Казани на станции метро обрушился потолок

Новости Татарстана

14 часов назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке

ремонт дверцы стиральной машины в Санкт-Петербурге

Новости Татарстана

день назад

Бастрыкин поручил доложить о деле на мать, избившую своего ребенка

Новости Татарстана

18 часов назад

Писатель Гараев сообщил, что ему угрожали переломать ноги из-за «Слова пацана»

Новости Татарстана

18 часов назад

В Казани вынесли приговор за фиктивную регистрацию пяти мигрантов

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане был оштрафован банк, который спамил клиенту SMS

Лонгриды
2 дня назад

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Январь побил несколько антирекордов, чем удивит февраль? Синоптик рассказал о перепадах погоды зимой 2024 года

Новости Татарстана

13 часов назад

Депутата-добровольца Эдуарда Шарафиева наградили орденом Мужества

Гид по скидкам Казани

23 часа назад

18 вариантов: где и как отметить день рождения в Казани

Новости Татарстана

14 часов назад

Мужчина выбросил ребенка из окна пятого этажа

Новости Татарстана

14 часов назад

Из-за массового ДТП у Чаши Кремлевская дамба стоит в огромной пробке
«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана
Лонгриды
8 дней назад

«В нашей стране не уважают учителей»: что не так с новым школьным порталом Татарстана

Новости Татарстана

15 часов назад

В Казани прокуратура проверила МУП «Водоканал»

Новости Татарстана

16 часов назад

На Булаке планируют установить еще один пешеходный мост

Новости Татарстана

16 часов назад

Прокуратура начала проверку из-за застрявшей в снегу скорой помощи
Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку
Интересное в Казани
6 дней назад

Хватит ограничиваться обычными валентинками: казанцы нашли способ поразить свою вторую половинку