Самое вкусное и нежное сало: секреты засолки

Владельцам дома предложили необычный способ приготовления сала, который придает ему изысканный аромат и вкус.



Сало нарезается на порционные кусочки примерно десять сантиметров в длину и пять в ширину. Каждый кусочек обмакивается в сахар и заворачивается в пергаментную бумагу, затем оставляется в холодильнике на 12 часов. После этого сало промывается под холодной проточной водой и вытирается бумажными салфетками. Готовится смесь для посолки. В большой миске смешиваются измельченный лавровый лист, перец, паприка, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели и соль. Каждый кусочек сала покрывается этой смесью и заворачивается в пергаментную бумагу, затем кладется в холодильник. Через пять-семь дней соленое сало будет готово. Его можно хранить в морозильной камере, советует автор дзен-канала "Людмила Плеханова. Готовим вместе".

Для этого рецепта на каждый килограмм свиного сала нужно взять 150 граммов сахара, 500 граммов соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной чайной ложке черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели.