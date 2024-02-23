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Самое вкусное и нежное сало: секреты засолки

Самое вкусное и нежное сало: секреты засолки

vitvesti.by

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Владельцам дома предложили необычный способ приготовления сала, который придает ему изысканный аромат и вкус.


Для этого рецепта на каждый килограмм свиного сала нужно взять 150 граммов сахара, 500 граммов соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной чайной ложке черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели.

  1. Сало нарезается на порционные кусочки примерно десять сантиметров в длину и пять в ширину.
  2. Каждый кусочек обмакивается в сахар и заворачивается в пергаментную бумагу, затем оставляется в холодильнике на 12 часов.
  3. После этого сало промывается под холодной проточной водой и вытирается бумажными салфетками.
  4. Готовится смесь для посолки. В большой миске смешиваются измельченный лавровый лист, перец, паприка, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели и соль.
  5. Каждый кусочек сала покрывается этой смесью и заворачивается в пергаментную бумагу, затем кладется в холодильник.
  6. Через пять-семь дней соленое сало будет готово. Его можно хранить в морозильной камере, советует автор дзен-канала "Людмила Плеханова. Готовим вместе".

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