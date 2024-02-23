Самое вкусное и нежное сало: секреты засолки
vitvesti.by
Владельцам дома предложили необычный способ приготовления сала, который придает ему изысканный аромат и вкус.
Для этого рецепта на каждый килограмм свиного сала нужно взять 150 граммов сахара, 500 граммов соли, пять зубчиков чеснока, три лавровых листа, а также по одной чайной ложке черного молотого перца, сладкой паприки и хмели-сунели.
- Сало нарезается на порционные кусочки примерно десять сантиметров в длину и пять в ширину.
- Каждый кусочек обмакивается в сахар и заворачивается в пергаментную бумагу, затем оставляется в холодильнике на 12 часов.
- После этого сало промывается под холодной проточной водой и вытирается бумажными салфетками.
- Готовится смесь для посолки. В большой миске смешиваются измельченный лавровый лист, перец, паприка, пропущенный через пресс чеснок, хмели-сунели и соль.
- Каждый кусочек сала покрывается этой смесью и заворачивается в пергаментную бумагу, затем кладется в холодильник.
- Через пять-семь дней соленое сало будет готово. Его можно хранить в морозильной камере, советует автор дзен-канала "Людмила Плеханова. Готовим вместе".