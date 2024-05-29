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Самое хорошее средство: насыпьте под кусты малины в мае

Сельское хозяйство не стоит на месте, постоянно предлагая новые, порой неожиданные решения. Так, агроном Ксения Давыдова удивила участников сообщества "Хибины",  рассказав о простом, но эффективном способе повышения урожайности малины с помощью картофельн

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Сельское хозяйство не стоит на месте, постоянно предлагая новые, порой неожиданные решения. Так, агроном Ксения Давыдова удивила участников сообщества "Хибины", рассказав о простом, но эффективном способе повышения урожайности малины с помощью картофельных очисток!

Обычные очистки, которые мы привыкли считать мусором, в умелых руках превращаются в ценное удобрение.

Секрет Ксении прост:

1. Подготовка:Тщательно промытые картофельные очистки необходимо полностью высушить в духовке.

2. Измельчение:Сухие очистки перемалываются в блендере до состояния мелкого порошка.

Получившуюся "картофельную муку" рекомендуется вносить в прикорневую зону малиновых кустов в начале мая. Это обеспечит растения питательными веществами, стимулируя обильное цветение и плодоношение.

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