Новости России
· 16+ · Ульяна Сенько

«Шаману денег насулю»: Пугачева спела песню про Шамана, после чего лишилась возможности петь

Композиция «Бубен Шамана» отметила своё место в...

uznayvse.ru

Подписаться в Telegram

Композиция «Бубен Шамана» отметила своё место в истории русской музыки как одна из самых значимых работ, ставшая вехой в карьере Аллы Пугачёвой.

Написанная талантливым дуэтом Александра Зацепина и Леонида Дербенёва, эта песня была впервые представлена публике в 1975 году и официально выпущена в 1976 году на миньоне. Она получила своё широкое признание в 1978 году, когда вошла в альбом Пугачёвой «Зеркало души», представляющий её дебют в сольной карьере.

Происхождение и влияние

Первое звучание песни в кинематографе случилось в 1977 году в фильме «Центровой из поднебесья», где зрители услышали только припев, но и этого оказалось достаточно, чтобы вызвать интерес. С этого момента началось её путешествие к вершинам популярности. Вплетение элементов поп-музыки, арт-рока, психоделии, фанка и блюз-рока создало уникальное звучание, которое выделялось на фоне того времени и предоставило Пугачёвой не только новых слушателей, но и признание критиков.

Препятствия на пути к успеху

Запись песни оказалась сложным испытанием для Пугачёвой, когда она столкнулась с потерей голоса из-за воспаления голосовых связок, что серьёзно угрожало её карьере. В одном из интервью 2008 года Пугачёва поделилась, что долгое восстановление после этого инцидента было тяжёлым, но благодаря своему упорству и стойкости, она смогла вернуться к полноценной творческой жизни.

Наследие и культурное значение

С тех пор «Бубен Шамана» продолжает вдохновлять и объединять поколения слушателей. Песня стала символом культурного и музыкального наследия, продолжая активно обсуждаться в социальных сетях и медиа. Она символизирует не только музыкальный успех, но и личную победу Пугачёвой над обстоятельствами, подчеркивая её как пример упорства и профессионализма.

Актуальность сегодня

Даже спустя десятилетия, «Бубен Шамана» сохраняет свою привлекательность и значимость. Её мелодия и текст продолжают находить отклик у различных возрастных групп, подтверждая тем самым универсальность и временную стойкость искусства Пугачёвой. Эта песня является живым свидетельством того, как истинное искусство способно пережить своё время и оставаться актуальным для новых поколений.

«Бубен Шамана» остается не просто музыкальным произведением, но маяком, ведущим через переменчивые воды музыкальной индустрии, символизируя культурную силу и вечное вдохновение.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеть тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Игорь Николаев получил от челнинки письмо с неизвестным содержанием

Важное в РТ

час назад

Вместо работы – шопинг: как татарстанцы провели «Черную пятницу»

потравить тараканов в квартире эффективно москва

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане 2 «Лады» после столкновения превратились в груду металла

Интересное в Казани

3 дня назад

Ужин в замке: рассказываем о необычном халяль-ресторане Казани, где можно поиграть в боулинг среди рыцарских доспехов и дымящихся факелов

обучение программированию для школьников в Самаре

Новости Татарстана

23 часа назад

В Альметьевске вручили ордена Мужества родным 15 погибших на СВО бойцов

Новости Казани

день назад

Водитель Nissan погиб в ДТП на трассе Казань – Ульяновск

Новости Казани

день назад

Певица МакSим из Казани рассказала о личном в «Шоу Воли» на ТНТ

Новости Казани

день назад

1 декабря после жесткого ДТП умерла бабушка

Новости Татарстана

4 часа назад

Стоимость проезда по Вознесенскому тракту составит от 176 до 567 рублей
Новости Татарстана
6 часов назад

В Татарстане на первой неделе зимы ожидаются морозы до -13 градусов

По данным Гидрометцентра Татарстана, с 3 по 4 д...

Новости Татарстана

4 минуты назад

В Татарстане 30 млн рублей выделено на безбарьерную среду для инвалидов

Гид по скидкам Казани

день назад

Успейте сделать этой зимой: ТОП занятий, которые вы должны попробовать

Новости Татарстана

19 минут назад

В Татарстане температура воздуха поднялась на 8 градусов выше нормы

Новости Казани

54 минуты назад

Аэропорт Казани обслужил 5 миллионов пассажиров раньше, чем в 2023 году
В Казани бизнесмен выплатил долги по зарплате, ...
Новости Татарстана
час назад

В Казани бизнесмен выплатил долги по зарплате, чтобы избежать тюрьмы

Новости Татарстана

час назад

В Татарстане предложили ввести проверку детей на предрасположенность к экстремизму

Новости Казани

2 часа назад

Бывший форвард казанского «Ак Барса» Артем Лукоянов признан банкротом

Новости Татарстана

5 часов назад

Гидрометцентр рассказал о причинах аномального декабрьского тепла в Татарстане
Важное в РТ
5 дней назад

В Казани впервые пройдет бизнес-форум «Мегасреда»