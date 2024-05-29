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Самая вредная ягода: ее все едят

В области кулинарии и здорового питания существует множество сторонников и противников каждого продукта.

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В области кулинарии и здорового питания существует множество сторонников и противников каждого продукта. В последнем интервью для издания "газета.ру" врач-гастроэнтеролог из компании "сберздоровье" Дарья Утюмова вызвала бурное обсуждение, назвав виноград одним из наиболее опасных видов ягод для организма.

По мнению эксперта, несмотря на свой приятный вкус и аромат, виноград может быть настоящим вызовом для определенных групп людей. Основная угроза заключается в высоком содержании глюкозы, что делает его неприемлемым для пациентов с диабетом и циррозом печени.

"Всего в 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара", - подчеркнула врач. Кроме того, виноград считается мощным аллергеном из-за содержания в нем витамина C, а чрезмерное употребление этой ягоды может привести к лишнему весу.

Однако опасность винограда не ограничивается этим. Утюмова также отметила, что виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения.

Таким образом, прежде чем употреблять сладкие ягоды, стоит помнить о возможных рисках и проконсультироваться с медиком. Даже самые безобидные продукты могут нести в себе угрозы, требующие особого внимания и заботы о своем здоровье.

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