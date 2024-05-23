Самая вредная ягода: а ведь мы едим ее как деликатес, еще и детей заставляем

Виноград под запретом? Врач назвала сладкую ягоду опасной для здоровья.

Казалось бы, что может быть вредного в винограде – сочной и ароматной ягоде, символе изобилия и летнего настроения?

Однако врач-гастроэнтеролог компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова в своём интервью изданию Газета.ру развеяла миф о безобидности этого лакомства.

По мнению специалиста, виноград может стать настоящей угрозой для здоровья определенных групп людей.

Сладкая ловушка для поджелудочной:

Главный враг, скрывающийся в виноградных гроздьях, – это сахар.

"Всего 100 граммов винограда содержат целых 16 граммов сахара!", – предупреждает Дарья Утюмова.

Для людей с диабетом и заболеваниями печени, такими как цирроз, такая сахарная бомба может стать серьёзным ударом.

Аллергия и лишний вес:

Не стоит забывать и о том, что виноград – сильный аллерген из-за высокого содержания витамина C. А ещё он очень калорийный, поэтому чрезмерное употребление этой ягоды может привести к лишним килограммам.

По словам специалиста, прежде чем лакомиться виноградом, важно оценить риски для здоровья и проконсультироваться с врачом. Даже самые привычные продукты могут таить в себе скрытую угрозу, и пренебрегать советами врачей не стоит.