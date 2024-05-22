Самая вредная ягода: а мы едим ее как деликатес, еще и детям даем

В области кулинарии и здорового питания каждый продукт имеет своих сторонников и оппонентов. В недавнем интервью для Газета.ру врач-гастроэнтеролог из компании "СберЗдоровье" Дарья Утюмова вызвала активное обсуждение, назвав виноград одним из наиболее вредных видов ягод для организма.

По мнению специалиста, несмотря на приятный вкус и аромат, виноград может стать вызовом для определенных групп людей. Основная опасность заключается в высоком содержании глюкозы, что делает его нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени.

"Всего в 100 граммах винограда содержится 16 граммов сахара", - подчеркнула врач.

Кроме того, виноград считается сильным аллергеном из-за содержания витамина C, и избыточное потребление этой ягоды может привести к лишнему весу.

Однако опасности винограда не ограничиваются этим. Утюмова также отметила, что виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения.

Таким образом, перед тем как наслаждаться сладкими ягодами, стоит помнить о возможных рисках и проконсультироваться с врачом. Даже самые безобидные продукты могут нести угрозы, требующие особого внимания и заботы о своем здоровье.