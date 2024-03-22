Новости России
· Ульяна Сенько

Самая удачная весна за всю жизнь: Глоба назвала знак зодиака, которому все будет по силам с 22 марта

Самая удачная весна за всю жизнь: Глоба назвала знак зодиака, которому все будет по силам с 22 марта

bugaga.ru

Подписаться в Telegram

В эту весну представители одного зодиакального знака испытают, как реальность превращается в волшебство, делится прогнозом знаменитая астролог Тамара Глоба.

Она утверждает, что конец марта и последующие месяцы принесут необычайные события для Львов, наполняя их жизнь яркими красками.

Львы почувствуют себя освобожденными от бремени проблем и будут наслаждаться благоприятными обстоятельствами, словно герои из сказки. Рабочие проекты будут успешно завершаться, принеся им восхищение и признание от коллег и руководства, что несомненно скажется на их доходах.

Вдобавок, Львы обнаружат в себе тягу к новым видам творчества и интеллектуальной деятельности, которые принесут удовлетворение и успех, при условии упорства и активной работы. Так, представители этого знака получат шанс самостоятельно формировать своё будущее и лепить собственное счастье.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

В Казани под суд пойдут обнальщики, чей доход составил более 54 млн рублей

Интересное в Казани

день назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

сан служба от мышей мо

Новости Казани

день назад

Школьница из Казани хотела устроить нападение на мечеть и школу

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Красота спасет мир: как казанские девушки привлекают парней этой весной

аренда качелей в Красноярске

Новости Казани

день назад

Предпринимательница из Казани обманула более 40 покупателей на 250 тысяч

Новости Татарстана

17 часов назад

В Татарстане лесники лгали о своих доходах

Новости Казани

день назад

«Городская клиническая больница №12» закрыла год с убытком в 21 миллион

Новости Татарстана

день назад

Число отравившихся в столовой «Нэфис Косметикс» выросло до 69 человек

Новости Татарстана

15 часов назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег
Новости Татарстана
2 дня назад

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Татарстан может получить 119 новых автобусов за 1,3 млрд рублей

Новости Татарстана

13 минут назад

В Татарстане за март корью заболели 25 человек

Интересное в Казани

день назад

Будущее загородной недвижимости: ожидания цен и спроса на частные дома в 2024 году

Новости Казани

час назад

В Казани сегодня перекроют мост «Миллениум»

Новости Татарстана

час назад

В школах Казани ученики начнут проектировать беспилотники
В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов
Новости Татарстана
3 дня назад

В Татарстане Путин собрал почти 90% голосов

Новости Татарстана

15 часов назад

Метеоролог КФУ сообщил, когда в Татарстане полностью растает снег

Новости Татарстана

15 часов назад

Глава Менделеевского района Радмир Беляев стал жертвой мошенников

Новости Татарстана

16 часов назад

Кабмин РТ внес изменения в состав коллегии Минобрнауки Татарстана
Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Ремонт в Казани может быть недорогим: скидки до 50% на мебель и отделочные работы