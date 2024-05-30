Самая опасная ягода: ее все едят, еще и детям дают

В области кулинарии и здорового питания у каждого продукта есть свои сторонники и противники. Во время последнего интервью для газеты.ру врач-гастроэнтеролог из компании "Сберздоровье" Дарья Утюмова вызвала активное обсуждение, называя виноград одним из самых вредных видов ягод для организма.

По мнению специалиста, несмотря на приятный вкус и аромат, виноград может стать вызовом для определенных групп людей из-за высокого содержания глюкозы, что делает его нежелательным для пациентов с диабетом и циррозом печени.

"Всего в 100 граммах винограда содержится целых 16 граммов сахара", - подчеркнула врач. Также виноград считается сильным аллергеном из-за наличия в нем витамина С, избыточное употребление которой может привести к лишнему весу.

Кроме того, виноград стимулирует выработку желудочного сока, что делает его нежелательным для людей с язвами желудка или двенадцатиперстной кишки, особенно в периоды обострения.